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Diario de Ferrol

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El BNG de Camariñas urge al gobierno local a arreglar la calle Grixa en A Ponte do Porto 

Califica de "desastroso e lamentable" el estado de la vía 

Redacción Carballo
10/10/2026 17:49
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Imagen del estado de la vía
BNG de Camariñas
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El BNG de Camariñas urgen al gobierno municipal a arreglar la calle Grixa en A Ponte do Porto, "que se atopa nun estado desastroso e lamentable, con fochancas e o firme desfeito en múltiples tramos". 

Los nacionalistas piden que se actúe con la máxima prioridad en la zona y preguntarán al gobierno si existe un proyecto de reforma de la calle. De ser así, piden que se haga público dicho proyecto. "A veciñanza que vive nese lugar ten dereito a ter un acceso ás súas casas en óptimas condicións e con seguridade. Na rúa Grixa xa se ten producido algún incidente polo seu mal estado, provocando incluso caídas de persoas", manifesetó el portavoz del BNG local, Xurxo Rodríguez Baña

El portavoz señala que el gobierno local "ten que facer políticas centradas nas persoas que residen no noso municipio, pensando no día a día da veciñanza, para poder vivir nas condicións máis dignas posíbeis"

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