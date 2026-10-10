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Diario de Ferrol

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Soneira

Os docentes Fina Paulos Lareo e Óscar Manuel Rey Calo incorpóranse ao Consello da Cultura Galega para achegar a innovación educativa dende o rural

Os dous profesores do IES Maximino Romero de Lema de Baio sumáronse oficialmente á Sección de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade da institución estatutaria

Manuel Bermúdez Bermúdez
10/10/2026 12:54
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O Consello da Cultura Galega (CCG) suma ás súas ringleiras dous novos perfís referentes no ámbito da innovación educativa e a divulgación científica en Galicia. Os profesores de ensino secundario Fina Paulos Lareo e Óscar Manuel Rey Calo incorpóranse oficialmente á Sección de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade do órgano estatutario, un espazo asesor e consultivo encargado de analizar, promover e propoñer liñas de acción arredor do coñecemento científico e o desenvolvemento tecnolóxico na sociedade galega. 

A incorporación fíxose efectiva esta semana, coa participación de ambos os docentes na reunión presencial da sección celebrada o xoves  na biblioteca do CCG, en Santiago. 

A sesión estivo coordinada polo físico e divulgador Jorge Mira, quen deu a benvida aos novos membros nunha nova etapa da sección dirixida a acadar impacto tanxible e transferible para o conxunto do territorio. 

Fina Paulos Lareo e Óscar Manuel Rey Calo contan cunha dilatada traxectoria no IES Maximino Romero de Lema de Baio (Zas), onde "converteron o centro público rural nun referente en metodoloxías educativas de vangarda, dixitalización responsable e abordaxe práctica da intelixencia artificial na aula", sinalan desde o CCG. Autores de obras pioneiras sobre a aplicación da intelixencia artificial e a tecnoloxía na sociedade e na docencia, o seu traballo destaca pola procura dunha educación inclusiva, ética e humanista, "demostrando que a excelencia e a innovación dixital poden liderarse con éxito dende o ámbito rural galego cara a fóra", añaden.

Máis alá da abordaxe dos novos paradigmas dixitais e a irrupción da intelixencia artificial, os dous novos membros expuxeron na súa primeira xuntanza algunhas das liñas nas que xa están a traballar para trasladar á institución. Entre elas destacan iniciativas relacionadas coa posta en valor do patrimonio e a memoria gráfica, como o aproveitamento educativo do arquivo fotográfico de Ruth Matilda Anderson ou a recuperación de filmes antigos perdidos. 

A súa meta na sección será garantir que os proxectos e metodoloxías desenvolvidas a pequena escala poidan estenderse e resultar útiles e aplicables para todo o conxunto da sociedade galega. Coa incorporación de Paulos Lareo e Rey Calo, a Sección de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade do Consello da Cultura Galega reforza o seu compromiso coa conexión entre a ciencia, a educación pública, a tecnoloxía ética e as necesidades do territorio. Nota para a redacción: Achegase como adxunto a imaxe correspondente á primeira reunión presencial celebrada na sede do Consello da Cultura Galega.

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