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Soneira

Preparan un reencuentro de amigos de la generación de 1960 en Vimianzo 

La comida será el 31 de octubre en el restaurante Pastoriza y las entradas se pueden conseguir hasta el día 25 

Redacción Carballo
10/10/2026 20:41
Vista del Ayuntamiento de Vimianzo
Vista de la Praza do Concello de Vimianzo
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El restaurante Pastoriza de Vimianzo acogerá el día 31 de octubre una comida de reencuentro de grupo de amigos de la generación de 1960 vinculados a esta localidad. 'Vimianzo 1960, o reencontro dunha xeración' es el lema de este encuentro especial, que busca reunir en la misma mesa a viejos amigos para conversar y compartir recuerdos. 

"Non se trata dunha celebración institucional nin dunha iniciativa con fins comerciais, senón dunha comida organizada sen ánimo de lucro, pensada unicamente para favorecer o encontro e a convivencia", destacan los promotores de la iniciativa. El precio de la comida es de 40 euros por persona y también se puede llevar acompañante. 

Las personas interesadas en participar pueden adquirir sus entradas en Celme Café y en la Cafetería 6:30 (Seis Trinta), en Vimianzo. El plazo para  adquirirla remata el domingo 25 de octubre. 

Desde la organización hacen un llamamiento a la colaboración vecinal para que la convocatoria llegue al mayor número de personas. "Porque ás veces non fai falta unha gran celebración para crear un momento especial: abonda con volver xuntarse, compartir unha mesa e comprobar que, malia o paso dos anos, aínda quedan moitas historias por contar", subrayan los promotores. 

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