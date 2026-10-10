Preparan un reencuentro de amigos de la generación de 1960 en Vimianzo 

Vista de la Praza do Concello de Vimianzo EC

El restaurante Pastoriza de Vimianzo acogerá el día 31 de octubre una comida de reencuentro de grupo de amigos de la generación de 1960 vinculados a esta localidad. 'Vimianzo 1960, o reencontro dunha xeración' es el lema de este encuentro especial, que busca reunir en la misma mesa a viejos amigos para conversar y compartir recuerdos.

"Non se trata dunha celebración institucional nin dunha iniciativa con fins comerciais, senón dunha comida organizada sen ánimo de lucro, pensada unicamente para favorecer o encontro e a convivencia", destacan los promotores de la iniciativa. El precio de la comida es de 40 euros por persona y también se puede llevar acompañante.

Las personas interesadas en participar pueden adquirir sus entradas en Celme Café y en la Cafetería 6:30 (Seis Trinta), en Vimianzo. El plazo para adquirirla remata el domingo 25 de octubre.

Desde la organización hacen un llamamiento a la colaboración vecinal para que la convocatoria llegue al mayor número de personas. "Porque ás veces non fai falta unha gran celebración para crear un momento especial: abonda con volver xuntarse, compartir unha mesa e comprobar que, malia o paso dos anos, aínda quedan moitas historias por contar", subrayan los promotores.