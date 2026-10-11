Talía y Mofa e Befa conquistan los escenarios de Vimianzo y Cee 

Mofa e Befa el sábado en el auditorio Cee Fuentes Cee

Fin de semana de teatro en los concellos de la Costa da Morte. Aparte del FIOT de Carballo, el arte dramático estuvo muy presente en otros concellos de la zona, con dos agrupaciones de referencia, que conquistaron de nuevo al público, Mofa e Befa y Talía Teatro.

En Vimianzo la compañía ceense Talía Teatro presentó el sábado su espectáculo 'Artur Ui, o ovo da serpe', en la que se invita al público a reflexionar sobre el poder, la manipulación y el autoritarismo desde la mirada crítica del teatro.

Talía Teatro en Vimianzo el sábado IG

En el auditorio de Cee a la misma hora Mofa e Befa, con Evaristo Calvo, Víctor Mosqueira y Josito Porto, llevaron a escena 'Os dous de sempre', una propuesta inspirada en la obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Pedriño y Rañolas son contradictorios, antagónicos y extremos, pero amigos, una relación marca el punto de partida de la función y que cautivó de nuevo al público.