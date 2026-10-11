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Soneira

Un premio para reconocer la labor de las promotoras de A Fonte de Fornelos, en Zas

Los socialistas entregarán el próximo sábado el Premio María Isabel Suárez Amado a las dos vecinas 

Redacción Carballo
11/10/2026 18:47
Estrella y Marisa, las fundadoras de Fonte de Fornelos
Estrella y Marisa, las fundadoras de Fonte de Fornelos
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El PSdeG-PSOE de Zas entregará el próximo 17 de octubre el Premio Mª Isabel Suárez Amado a las fundadoras de la Asociación A Fonte de Fornelos, Marisa Roel Cebral y Estrella Balsas Pose, que este año celebra su vigésimo aniversario. El acto será a las 18.00 horas en el local social de Fornelos (Zas), abierto a todos los vecinos. 

El galardón promovido por los socialistas de este municipio nació para mantener vivo el legado de la vecina Isabel Suárez Amado y reconocer labor de las mujeres rurales de Zas que, a través de la cultura, el asociacionismo, el teatro, la música, la tradición o la política, contribuyen a mejorar la vida del concello y a fortalecer la comunidad. 

La portavoz socialista, Sheila Rial, destaca el significado de este reconocimiento, que busca perpetuar la memoria de una mujer referente y poner en valor el trabajo de otras muchas. Las homenajeadas son dos figuras fundamentales para la puesta en marcha y la consolidación de esta entidad.

 Estrella Balsas, vecina de la localidad, fue la impulsora de su creación, siendo la primera presidenta. Marisa Roel, que llegó a Fornelos y se enamoró de la vida vecinal, se incorporó al proyecto desde sus inicios, siendo también una de sus fundadoras. Con este galardón quieren reconocer la labor de las dos mujeres

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