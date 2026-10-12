Vimianzo se prepara para su Muiñada, con mucha foliada y música popular 

Participantes na presentación del cartel de la Muiñada de Vimianzo EC

Vimianzo se prepara para una nueva edición de su Muiñada, que se celebrará el próximo viernes 16 y el sábado 17 de octubre. Música popular, teatro, obradoiros, exposiciones, concursos y mucha foliada concentran las actividades del fin de semana.

La programación abrirá el viernes por la tarde con la presentación del documental ‘O río do Porto, o río grande da Terra de Soneira’, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura. La fiesta comenzará en el entorno do Muíño da Agra a partir de las diez de la noche, con el concierto de Axeigo, al que seguirán las pandereteiras de Xacarandaina y a la una de la madrugada, Foliada abierta. Desde la organización piden a los asistentes que se vistan de época, con las mejores galas de los años 50.

El sábado 17 habrá una intensa actividad durante toda la jornada en diferentes escenarios. En el Muíño da Gándara, Avelino González deleitará a los asistentes con sus historias, mientras en el Muíño da Gándara actuará el grupo Do Rivés, con las entradas ya agotadas.

Por la tarde habrá un obradoiro con Zuca-Truca para la elaboración de instrumentos musicales, visitas teatralizadas con Teté Teatro y el campeonato de 'debullado de millo', para dar paso a una nueva foliada abierta y la cena tradicional, a partir de las ocho de la tarde. Los conciertos del sábado, de pago, correrán a cargo de Benofán Charanga, Alana y Delameseta.