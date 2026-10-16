Os VI Premios Fouciño lembran os 25 anos de 'El bosque animado' cunha programación dedicada á animación galega
Manolo Gómez, fundador de Dygra Films, repasará os inicios da animación 3D en Galicia nun festival que tamén proxectará traballos de Alberto Vázquez, Xosé Zapata, David Fidalgo e Bea Lema
Os VI Premios Fouciño, que se celebrarán do 22 ao 24 de outubro en Baio, dedicarán a súa programación paralela á animación galega, cun percorrido desde os estudos pioneiros ata algunhas das voces máis destacadas da creación actual. Proxeccións, encontros con profesionais, actividades formativas e un concurso de dobraxe en directo conforman unha proposta que tamén reservará espazo para o talento audiovisual da Costa da Morte.
A elección da animación como eixo desta edición está tamén detrás do nomeamento do Xabarín como padriño do festival, unha figura que forma parte da memoria audiovisual de varias xeracións de galegos e galegas, e que ademais tamén estará presente fisicamente no festival.
A programación comezará o xoves 22 de outubro ás 20.00 horas cunha retrospectiva dedicada a Dygra Films, o estudo pioneiro da animación dixital galega. Coincidindo co 25 aniversario de El bosque animado, o seu fundador e codirector da película, Manolo Gómez, repasará os inicios da compañía, os primeiros pasos da animación 3D en Galicia e os desafíos que supuña facer cinema de animación naquela época. O encontro permitirá tamén descubrir como evolucionaron as técnicas e o oficio ao longo dos últimos 20 anos.
A sesión completarase coa proxección de dúas curtametraxes de Dygra Films: Taxia (2002), de Alberto Fernández e Daniel Robles, e El bufón y la infanta (2007), de Juan Galiñanes.
Catro curtametraxes e un concurso de dobraxe en directo
O venres 23 ás 20.00 horas celebrarase unha sesión dedicada á animación galega contemporánea, con catro obras de estilos e sensibilidades diferentes: Homeless Home (2019), de Alberto Vázquez; The Monkey (2021), de Xosé Zapata e Lorenzo Degl'Innocenti; Sandwich Cat (2023), de David Fidalgo; e O corpo de Cristo (2025), de Bea Lema. A selección amosa a diversidade da animación feita en Galicia, desde a fantasía e o humor ata propostas que abordan cuestións sociais e persoais.
A sesión completarase cun concurso de dobraxe en directo, que convidará o público a participar e experimentar cunha disciplina especialmente ligada á historia do audiovisual en galego.
O festival tamén achegará a animación ás novas xeracións. O venres 23 ás 12.00 horas, Raquel Rodríguez impartirá a charla "Procesos de animación audiovisual", dirixida ao alumnado do IES de Baio.
O sábado 24 ás 13.00 horas, proxectarase a curtametraxe realizada por rapaces e rapazas de entre 11 e 16 anos no obradoiro de documental dos Premios Fouciño, impartido nesta edición por A Furna Coop., de Laxe, que tamén presentará o seu proxecto durante o festival. A peza reconstrúe a historia de Baio a través dos seus comercios locais, desde os máis antigos ata outros de recente apertura, e amosa como a evolución destes negocios reflicte os cambios vividos na vila. Un retrato colectivo no que as historias persoais e a memoria local se entrelazan para falar da identidade de Baio. A mesma sesión incluirá a proxección e posterior coloquio de Jardín de plástico, da cineasta de Vimianzo Daniela González Mouzo.
A curtametraxe, que reflexiona sobre o consumo responsable a través dunha historia ambientada nunha sociedade dominada pola artificialidade, gañou o concurso convocado pola OCU en colaboración con Netflix con motivo do 50 aniversario da organización.
A programación paralela acompañará o concurso de curtametraxes dos VI Premios Fouciño, que este ano acadou un récord de participación con 66 obras inscritas. As doce finalistas das categorías Xeral e Escolar proxectaranse o sábado 24 de outubro, na xornada de clausura do festival. Ademais, a proposta completarase cunha programación musical que acompañará as actividades durante os tres días do certame. Os VI Premios Fouciño están organizados pola AC Premios Fouciño, co apoio do Concello de Zas e da Deputación da Coruña.