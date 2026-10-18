El catedrático baiés Ricardo García Mira enseña en Taiwán a diseñar ciudades más sostenibles

García Mira con el director del departamento de Arquitectura de la Universidad Nacional Cheng Kung, Huang En-yu NCKU

La jubilación no ha frenado la actividad internacional del catedrático baiés Ricardo García Mira. Apenas dos meses después de cerrar su etapa como profesor de la Universidade da Coruña (UDC), el investigador continúa llevando sus conocimientos sobre psicología ambiental a universidades de todo el mundo. Su último destino es Asia, donde académicos y estudiantes de Taiwán están aprendiendo cómo aplicar la investigación científica al diseño de ciudades más sostenibles y adaptadas a las necesidades de sus habitantes.

Su experiencia ha despertado el interés de instituciones como la Universidad Ming Chuan y la Universidad Nacional Cheng Kung, que lo han recibido para profundizar en dos cuestiones fundamentales para el futuro de las ciudades: la participación de los vecinos en las decisiones urbanísticas y el aprovechamiento de la naturaleza para mejorar la calidad de vida.

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Durante su conferencia en Ming Chuan titulada ‘Enfoques participativos en el diseño urbano: una perspectiva desde la psicología ambiental’, García Mira explicó cómo los vecinos pueden dejar de ser simples usuarios de los espacios públicos para participar activamente en las decisiones sobre su transformación.

Ampliar perspectivas

La institución taiwanesa subraya que su intervención permitió “ampliar la perspectiva de profesores y estudiantes sobre el diseño urbano participativo y la psicología ambiental”, además de aportar nuevos enfoques para futuras investigaciones sobre ciudades sostenibles.

Su intervención también abordó la importancia de incorporar los sentimientos, las necesidades y los comportamientos de los ciudadanos a la planificación urbana, evitando que las decisiones sobre los espacios públicos queden exclusivamente en manos de los técnicos. Por su parte, durante su conferencia en la Universidad Nacional Cheng Kung, el investigador explicó cómo la incorporación de vegetación y espacios verdes puede contribuir a combatir los efectos del cambio climático, reducir el estrés y fortalecer las relaciones entre vecinos.

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Para ilustrarlo, recurrió al proyecto europeo ‘Connecting Nature’ y a investigaciones sobre los beneficios psicológicos de los entornos naturales. También abordó la relación entre la presencia de vegetación en los edificios y una menor incidencia de delitos, así como la importancia de los vínculos de confianza entre vecinos para afrontar situaciones de riesgo.

La universidad destacó igualmente su colaboración con investigadores de más de 40 países y su capacidad para trasladar los resultados científicos a las políticas públicas. García Mira utilizó como ejemplo el proyecto europeo ‘Glamurs’, en el que investigadores, responsables políticos y otros agentes trabajaron conjuntamente para generar conocimiento que posteriormente sirvió de referencia en una iniciativa legislativa aprobada por el Parlamento español en abril de 2016. El académico también advirtió de los obstáculos que dificultan esa transferencia de conocimiento, entre ellos la separación de las disciplinas científicas y la falta de colaboración entre investigadores y administraciones. Por ello, defendió una formación universitaria que fomente el trabajo interdisciplinar.

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La gira académica de García Mira incluye seis universidades de Taiwán y una institución de Japón, con conferencias, seminarios y encuentros de cooperación científica. Uno de los momentos más destacados llegará el martes, cuando la Universidad Nacional Tsing Hua de Taiwán formalizará la concesión de la cátedra honoraria Qing-Jing Hongdao, en reconocimiento a su trayectoria internacional y sus contribuciones a la investigación sobre sostenibilidad y transformación social.