Noche de tensión en Camariñas y Vimianzo por el fuego: “Foron momentos moi complicados”

La comarca de Soneira vivió una noche de tensión y preocupación por el incendio forestal declarado el sábado en Ponte do Porto (Camariñas). Las fuertes rachas de viento favorecieron la rápida propagación de las llamas y complicaron las labores de extinción, obligando a movilizar un amplio dispositivo de emergencia que trabajó durante toda la madrugada para contener el fuego. El incendio afectó a unas 25 hectáreas, según las estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural.

“O día de onte foi unha xornada especialmente dura, de moita tensión, preocupación e incerteza para todos nós”, reconoció este domingo la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, que relató las dificultades vividas durante el operativo y agradeció la intervención de los numerosos efectivos movilizados, ya que gracias a su intervención lograron salvarse dos viviendas que estaban en peligro por las llamas.

Un incendio forestal arrasa unas 20 hectáreas en Ponte do Porto, en Camariñas Más información

El fuego se declaró a las 22.19 horas del sábado y no quedó controlado hasta las 18.58 horas del domingo, después de más de veinte horas de trabajos. En las labores de extinción participaron, de manera acumulada, 17 agentes, 18 brigadas, 12 motobombas y una pala, según los datos facilitados por Medio Rural.

La meteorología fue uno de los principales obstáculos para los equipos desplegados. Rodríguez explicó que se enfrentaron a un incendio de gran intensidad, agravado por unas condiciones especialmente adversas, con fuertes rachas de viento que dificultaron enormemente los trabajos y favorecieron el avance de las llamas.

“Foron momentos moi complicados, nos que a prioridade absoluta foi garantir a seguridade das persoas e tratar de conter o avance do lume”, señaló la regidora.

Un amplio despliegue para contener las llamas

La respuesta a la emergencia movilizó a profesionales y voluntarios de distintos puntos de la Costa da Morte. La alcaldesa de Vimianzo destacó especialmente el trabajo del personal del Distrito Forestal V, con sede en el municipio, y de los efectivos desplazados desde los distritos II, III y IV.

También quiso reconocer la intervención de las agrupaciones de Protección Civil de Vimianzo y Camariñas, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Vimianzo, Corcubión, Carballo y del Coronel Fernando Pedreira.

La regidora puso el acento en el esfuerzo realizado por quienes participaron en el dispositivo, especialmente ante las dificultades provocadas por el viento y la intensidad del incendio.

“Detrás de cada uniforme hai persoas que, en situacións de enorme risco, dan o mellor de si mesmas para protexernos a todos”, manifestó Rodríguez, que trasladó su agradecimiento a todos los efectivos que trabajaron para frenar el fuego.

La alcaldesa también destacó la colaboración mantenida durante la emergencia con la regidora de Camariñas, Sandra Insua, y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela.

La regidora de Vimianzo consideró que la respuesta al incendio volvió a poner de manifiesto la importancia de la colaboración entre los servicios de emergencia y las distintas administraciones. “Onte volvemos comprobar que ante unha emerxencia desta magnitude, a coordinación, a solidariedade e o traballo conxunto son a nosa maior fortaleza”, afirmó.

El incendio quedó estabilizado durante la mañana del domingo, aunque Medio Rural todavía no había comunicado su extinción definitiva. La superficie afectada se situaba provisionalmente en unas 20 hectáreas, a la espera de una evaluación más precisa de los daños.