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Educación destina 2,55 millones a rehabilitar tres colegios de Vimianzo, Zas y Camariñas 

La actuación de mayor cuantía corresponde al CEIP Labarta Pose de Zas, para el que se reservan 1,1 millones de euros

A. Pérez CavoloCarballo
19/10/2026 16:12
Las obras que se están ejecutando en el CEIP O Areal de Camariñas
Las obras que se están ejecutando en el CEIP O Areal de Camariñas
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Los presupuestos de la Xunta contempla una inversión de 2,55 millones de euros en tres centros educativos de la Costa da Morte durante 2027. Las mayores partidas corresponden a los colegios de Zas y Vimianzo, donde la Consellería de Educación prevé acometer sendas rehabilitaciones integrales. En Camariñas, los presupuestos incluyen una nueva anualidad para continuar las obras del CEIP O Areal.

La actuación de mayor cuantía corresponde al CEIP Labarta Pose de Zas, para el que se reservan 1.150.000 euros. La intervención figura entre las nuevas obras de rehabilitación integral que la Xunta incorpora a su planificación para el próximo ejercicio.

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La segunda inversión más elevada corresponde al CEIP Plurilingüe San Vicenzo de Vimianzo, que contará con un millón de euros para su rehabilitación integral.

Al igual que en Zas, se trata de una actuación incluida entre las nuevas obras educativas anunciadas para 2027. Su incorporación a los presupuestos permitirá avanzar en la renovación de las instalaciones del centro, aunque la información autonómica no especifica el alcance técnico de la reforma.

Reunión entre la alcaldesa de Vimianzo Mónica Rodríguez y el conselleiro de Educación

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Las rehabilitaciones integrales de centros escolares pueden comprender actuaciones sobre las cubiertas, fachadas, carpinterías, aislamientos e instalaciones interiores, pero no es posible atribuir todas esas intervenciones a los colegios de Vimianzo y Zas sin disponer de sus respectivos proyectos técnicos.

La tercera partida corresponde al CEIP O Areal de Camariñas, donde la Xunta reserva 400.000 euros para 2027 con el objetivo de continuar una rehabilitación integral que ya figura entre las actuaciones en desarrollo. En este caso, la inversión global anunciada para el proyecto asciende a 1,05 millones de euros

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La Consellería de Educación recoge estas inversiones dentro de su programación de obras en centros escolares de la provincia de A Coruña, para la que anuncia una dotación de 15 millones de euros en actuaciones destacadas.

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