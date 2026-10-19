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Soneira

La autovía da Costa da Morte se mantiene como la infraestructura a la que más dinero destina la Xunta

Los presupuestos reservan 750.000 euros para actuaciones en la AC-406 entre Portomouro y Santa Comba

A. Pérez CavoloCarballo
19/10/2026 17:45
La autovía de la Costa da Morte
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La prolongación de la autovía de la Costa da Morte contará con 7.580.000 euros en los presupuestos de la Xunta para 2027, y se mantiene un año más como la infraestructura que más fondos autonómicos recibe en la Costa da Morte. 

Los trabajos que se pusieron en marcha este verano se concentran inicialmente en el tramo entre Santa Irena, donde termina actualmente la vía de alta capacidad, y Calo, en Vimianzo, donde conectará con la carretera AC-432, que comunica con Camariñas.

La programación presupuestaria contempla 11,5 millones para 2028 y otros 12,5 millones para 2029, además de los 7,58 millones consignados para el próximo año.

Sendas

La Xunta también recoge en su planificación anual la senda peatonal de la AC-552 en Nantón, Cabana, cuyas obras fueron adjudicadas en julio a la empresa Construcciones Ponciano Nieto por 356.106 euros, con un plazo de ejecución de seis meses.

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Adjudicadas las obras de la senda peatonal de Nantón, en Cabana, por 356.000 euros

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El nuevo itinerario tendrá 1,5 kilómetros de longitud y permitirá mejorar los desplazamientos a pie por un tramo de carretera que concentra distintos servicios y equipamientos.

La conselleria de Vivenda anunció las obras en su visita a Corme

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En Ponteceso, la Xunta prevé construir una senda de 685 metros junto a la AC-424, entre los puntos kilométricos 6+665 y 7+356, para completar la conexión peatonal entre Corme Aldea y Corme Porto. La actuación, presupuestada en unos 565.000 euros, discurrirá por el margen izquierdo de la carretera y enlazará con la senda ya existente hacia Corme Porto.

Otras carreteras de la comarca

Los presupuestos de la Xunta también mencionan actuaciones en la AC-433, en Laxe; mejoras de seguridad vial en la AC-552, en Berdoias; y al humanización de la avenida de Fisterra de Carballo, aunque ninguna de estas actuaciones cuenta con una partida individualizada, pero sí pueden estar incluidas en partidas genéricas. 

Uno de los tramos en los que se actuará en la avenida de Fisterra hasta A Revolta

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Por otra parte, los presupuestos reservan 750.000 euros para actuaciones en la AC-406 entre Portomouro y Santa Comba, dentro de una programación plurianual de mejora de la carretera.

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