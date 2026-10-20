La Sección Penal del Tribunal de Instancia de A Coruña ha condenado, tras la conformidad alcanzada por las partes, a un año de cárcel y al pago de una multa de 1.620 euros a cada uno de los dos vecinos de Vimianzo que admitieron haber colocado en su vivienda carteles con calumnias e injurias contra la alcaldesa, Mónica Rodríguez Ordóñez, entre otras personas.

Los acusados reconocieron la falsedad de las imputaciones y se retractaron de ellas, por lo que la Fiscalía y las acusaciones particulares modificaron la calificación. Según la sentencia del 6 de octubre que ha publicado este lunes el TSXG, el tribunal considera probados, por conformidad, que los acusados, de mutuo acuerdo, entre el 28 de julio y el 21 de septiembre de 2020, colocaron en la fachada y diferentes zonas de su vivienda múltiples carteles con afirmaciones injuriosas y calumniosas dirigidas a varias personas. Entre estas, figuraban la alcaldesa del municipio, Mónica Rodríguez Ordóñez; la concejala de Servicios Sociales, una trabajadora social municipal, varias magistradas, la jefa provincial de Tráfico, agentes de la Guardia Civil y el exalcalde.

Dichos actos, según consta en el fallo, que es firme, constituyen cuatro delitos de calumnia con publicidad y seis delitos de injurias con publicidad. Además de las penas de prisión, el magistrado les ha impuesto el pago de una indemnización de 3.000 euros.