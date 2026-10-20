El IES Maximino Romero de Baio, finalista en los V Premios Mentes AMI con el proyecto 'Miño en xogo'

Los docentes Oscar Rey y Fina Paulos (tercero y cuarta por la izquierda), en el acto Cedida

El IES Maximino Romero de Lema, de Baio (Zas), ha sido elegido finalista entre más de 300 trabajos presentados a la quinta edición de los Premios Mentes AMI, organizados por la Fundación Atresmedia, que se entregaron el pasado sábado en un acto en los cines Kinépolis de Madrid.

El proyecto titulado 'Miño en xogo', ha sido finalista en la categoría de desarrollo de la competencia digital, en la que el ganador ha sido 'Hackathon IA: Conversaciones con el Quijote’, el proyecto del CIFP Virgen de Gracia, de Castilla-La Mancha que une inteligencia artificial y literatura.

El objetivo del proyecto con el que compitió el IES de Baio es acercar el alumnado a la historia, la geografía, el patrimonio cultural gallego, la igualdad de género y la diversidad a través del diseño y construcción de un juego de mesa interactivo físico-digital que recorrer el río Miño.

Esta iniciativa educativa e innovadora fue representada en la gran gala de la final por dos de sus docentes, Fina Paulos Lareo y Óscar Manuel Rey Calo.

El certamen, de gran relevancia nacional, está organizado por la Fundación Atresmedia en colaboración con patrocinadores y entidades como Platino Educa, UNIE Universidad y la Fundación “la Caixa”. El objetivo de los galardones es reconocer y dar visibilidad a proyectos educativos innovadores desarrollados por los centros escolares y docentes.

En concreto, buscan impulsar entre los más jóvenes las llamadas competencias AMI (Alfabetización Mediática e Informacional), empoderándolos para que se convierten en ciudadanos más críticos, informados y responsables en la actual sociedad digital.

Durante la jornada, los docentes también participaron en una mesa redonda donde pusieron el foco en uno de los grandes retos educativos actuales: la importancia del pensamiento crítico ante el avance de las nuevas tecnologías.

En el marco de los debates celebrados, se destacó que el uso de la inteligencia artificial y de las herramientas digitales en las aulas debe ir siempre de la mano de una actitud reflexiva ética. En este sentido, el trabajo que se realiza en el IES de Baio destaca por convertir al alumnado en creadores activos y conscientes de tecnología y no en meros consumidores.

En el proyecto presentado se combinan elementos como tarjetas NFC e IA generativa, bajo metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), la gamificación o el enfoque STEAM. 'Miño en xogo' promueve un aprendizaje colaborativo e intergeneracional, reduciendo la brecha digital en el medio rural y convirtiendo al alumnado en creador activo de tecnología.