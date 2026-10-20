Fouciño de Honra levará o nome de Mabel Montes para manter viva a memoria dunha das impulsoras do festival
Os VI Premios Fouciño homenaxearán á xornalista de Zas, falecida o pasado mes de xaneiro, dando o seu nome ao galardón honorífico do certame, dez anos despois da súa primeira edición
Hai persoas que axudan a poñer en marcha un proxecto e que acaban formando parte da súa historia para sempre, e Mabel Montes foi unha delas para os Premios Fouciño. Por iso, a organización do certame decidiu que, a partir desta sexta edición, o seu galardón honorífico pase a chamarse “O Fouciño de Mabel”, en lembranza da xornalista de Zas, falecida o pasado mes de xaneiro.
A decisión chega nun ano especialmente significativo para o certame, cando se cumpre unha década da súa primeira edición. Mabel Montes estivo presente na historia dos Premios Fouciño desde o seu nacemento, en 2016, como integrante do primeiro equipo organizador asumindo distintas tarefas como presentadora, ou asistindo a diferentes centros de ensino para que a rapazada coñecese o proxecto.
En 2018 participou tamén na programación do festival e, tras seis anos de parón, regresou en 2024 como madriña da cuarta edición, xunto con Chema Rei.
Dez anos despois daqueles primeiros pasos, os Fouciño queren que o seu nome permaneza unido a un proxecto que ela axudou a construír. Unha maneira de recoñecer non só a súa contribución ao nacemento do certame, senón tamén o seu compromiso coa cultura, coa comunicación e coa súa terra.
Mabel Montes nos Fouciño
Natural de Zas, Mabel Montes desenvolveu unha longa traxectoria profesional nos medios públicos galegos. Durante case tres décadas estivo vinculada á Televisión de Galicia e á Radio Galega, onde traballou como xornalista en diferentes espazos informativos e tamén na información meteorolóxica.
Máis alá da súa carreira profesional, Mabel mantivo unha estreita relación co territorio e coas iniciativas culturais da comarca. Os Premios Fouciño foron unha desas iniciativas, un proxecto ao que contribuíu desde os seus inicios e ao que permaneceu vinculada co paso dos anos. Na pasada edición, o festival recoñeceu co Fouciño de Honra o traballo do seu anterior equipo organizador, do que Mabel formara parte.
Agora, a organización dá un paso máis e decide que o seu nome acompañe de maneira permanente este galardón, como unha forma de agradecer o seu compromiso e de lembrar as persoas que fixeron posible que os Fouciño sexan hoxe unha realidade.
O primeiro “Fouciño de Mabel” entregarase este sábado 24 de outubro durante a gala de clausura dos Premios, inaugurando unha nova etapa na historia deste recoñecemento.
Os VI Premios Fouciño celebraranse do 22 ao 24 de outubro en Baio (Zas), organizados pola AC Premios Fouciño, co apoio do Concello de Zas e da Deputación da Coruña.