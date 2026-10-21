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Soneira

Carmen Riveiro recibe de la ATA el premio de Autónoma del Año

Por su trabajo para recuperar y conservar la artesanía del lino en Galicia

Diana Bergara
21/10/2026 13:15
Carmen Riveiro posa con el premio junto a su marido, José Gabín
Rafael Granados, de ATA Coruña; Carmen Riveiro; José Gabín, presidente de la Fecom; y el empresario Álvaro Domínguez, en la entrega del galardón
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Carmen Riveiro (Carreira, Zas) recibió el lunes el premio Autónoma del Año, concedido por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Fue en un acto celebrado en Madrid con motivo de la 25ª edición de los premios anuales que concede la entidad.

Riveiro, artesana y fundadora de la asociación Amigos do Liño,  recibe el reconocimiento por su trabajo para recuperar y conservar la artesanía del lino en Galicia, vinculando el mantenimiento de un oficio tradicional con su transmisión a nuevas generaciones.

Además, la artesana sigue en activo a sus 78 años, realizando demostraciones de artesanía en vivo en el castillo de Vimianzo y pagando su cuota de autónoma. 

Este galardón se suma a otros recibidos a lo largo de su trayectoria, como el Antonio Fraguas de la Diputación -que obtuvo en dos ocasiones-, el premio a la trayectoria profesional de Artesanía de Galicia o el premio a la recuperación cultural del programa Luar de la TVG. 

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