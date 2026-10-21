Comezan en Baio tres días de cinema, animación galega e música
Este xoves arrancan os VI Premios Fouciño
Baio prepárase para tres días de cinema, animación galega e música coa sexta edición dos Premios Fouciño, que comenza este xoves e se prolongará ata o sábado. O Xabarín, emblemático personaxe da Televisión de Galicia, que marcou a infancia de varias xeracións, será o padriño dunha edición dedicada precisamente á animación galega e na que o público poderá compartir con el a celebración do audiovisual feito no país.
A súa presenza será un dos grandes atractivos dun festival que reunirá durante tres días proxeccións, encontros con profesionais, actividades para a mocidade e música en directo. Os Fouciño celebran, ademais, unha década desde o seu nacemento en 2016 e chegan á súa sexta edición cun récord de participación de 66 curtametraxes inscritas, das que doce competirán polos premios nas categorías Xeral e Escolar.
A programación abrirase este xoves 22 ás 20.00 horas, cunha retrospectiva dedicada a Dygra Films, un dos estudos pioneiros da animación dixital en Galicia. Coincidindo co 25 aniversario de El bosque animado, o seu fundador e codirector da película, Manolo Gómez, repasará os inicios da compañía, os primeiros pasos da animación 3D e a evolución do oficio nas últimas dúas décadas. O encontro completarase coa proxección das curtametraxes Taxia (2002) e El bufón y la infanta (2007).
O venres 23 ás 12.00 horas, Raquel Rodríguez impartirá a charla Procesos de animación audiovisual para o alumnado do IES de Baio. Xa pola tarde, ás 20.00 horas, o público poderá achegarse a catro propostas da animación galega contemporánea: Homeless Home, de Alberto Vázquez; The Monkey, de Xosé Zapata e Lorenzo Degl'Innocenti; Sandwich Cat, de David Fidalgo; e O corpo de Cristo, de Bea Lema. A sesión incluirá tamén un concurso de dobraxe en directo.
Doce curtometraxes finalistas
O sábado 24 concentrará boa parte da actividade do festival. Ás 13.00 horas, o Local Fouciño acollerá a proxección do documental realizado por rapaces e rapazas de entre 11 e 16 anos no obradoiro impartido por A Furna Coop., de Laxe. A peza recupera a historia de Baio a través dos seus comercios locais, tomando as vivencias dos seus protagonistas como fío condutor para construír un retrato da memoria e da identidade da vila.
A sesión incluirá tamén a proxección e posterior coloquio de Jardín de plástico, da cineasta de Vimianzo Daniela González Mouzo, gañadora do concurso de curtametraxes convocado pola OCU en colaboración con Netflix con motivo do 50 aniversario da organización.
Xa ás 18.00 horas chegará un dos momentos centrais desta edición: a proxección das doce curtametraxes finalistas. Na categoría Xeral son Amor Líquido, de Dani Blue; Alicia no país do esquecemento, de Irene Pin; O refuxio, de Fran da Lobeira; Nas ondas do tempo, de Adrián Porima; O costume do traballo, de Luis Morla; e A do Insta, de Aleixo Pérez Aponte.
Na categoría Escolar, todas as pezas foron creadas expresamente para participar nos Premios Fouciño, unha das vías coas que o certame procura achegar a creación audiovisual ás novas xeracións.
As seis finalistas son Nariz de Ouro, do CEIPP Celso Emilio Ferreiro (Cerceda); Mariña, a serea do castelo, do CEIPP San Vicenzo (Vimianzo); Os poetas e o lume, do CEIP Labarta Pose (Baio); Midsommar, do IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra); Toda a verdade?, do IES Río Miño (Rábade); e Soñar, do CEIP Xesús Golmar (Lalín).
O público terá tamén un papel protagonista na elección dos premios, xa que o certame conta con recoñecementos do xurado e do público nas dúas categorías.
Esta sexta edición terá tamén un momento especialmente emotivo. O festival decidiu que o seu galardón honorífico, o Fouciño de Honra, pase a chamarse “O Fouciño de Mabel”, en lembranza da xornalista de Zas, falecida o pasado mes de xaneiro.
Mabel formou parte do primeiro equipo organizador dos Fouciño, desde o seu nacemento en 2016, e regresou como madriña na edición de 2024, cando o festival retomou a súa actividade tras seis anos de parón. Dez anos despois daqueles primeiros pasos, o certame quere manter viva a súa memoria vinculando o seu nome de maneira permanente a este recoñecemento.
A música acompañará a última xornada desde o mediodía, cunha sesión vermú de Luama Son Sistema no Local Fouciño.
Pola noite, a celebración trasladarase á Praza Jorge Mira, onde Mal Juicio abrirá os concertos ás 22.00 horas. Ás 23.00 horas terá lugar a entrega de premios, seguida das actuacións de ünder & Diego Flâneur (00.00 h), Laura LaMontagne (01.15 h) e Skanderani (02.30 h). Ningún DJ será a encargada de pechar a festa a partir das 03.40 horas.
Con esta programación, os Premios Fouciño reforzan a súa aposta por achegar a creación audiovisual á veciñanza, apoiar o talento emerxente e converter Baio nun espazo de encontro entre diferentes xeracións de creadores e público.
Os VI Premios Fouciño están organizados pola AC Premios Fouciño, co apoio do Concello de Zas e da Deputación da Coruña.