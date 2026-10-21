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Soneira

Cuatro personas heridas, entre ellas un menor, en una colisión frontal en Berdoias

Los heridos fueron evacuados

Redacción Carballo
21/10/2026 11:57
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Una colisión entre dos vehículos en Vimianzo se ha saldado con cuatro personas heridas, entre ellas un menor de edad, según ha informado el CIAE-112 Galicia. El accidente se produjo sobre las 21.00 horas de este martes en la carretera AC-552 a su paso por la parroquia de Berdoias

Dos turismos chocaron de frente y, como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron heridas.  Hasta el punto se trasladaron los bomberos de Cee, que confirmaron que las personas implicadas en el accidente habían podido salir de los vehículos por su propio pie. También acudieron profesionales de Urxencias Sanitarias-061 para atender a los heridos y trasladarlos a centros sanitarios.

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