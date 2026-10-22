"A República e a Guerra Civil en Camariñas", nuevo libro de Rafael Lema

Rafael Lema, en una pasada presentación EC

El viernes día 30 de octubre a las 19.00 horas tendrá lugar en la Casa da Cultura de Ponte do Porto la presentación de "A República e a Guerra Civil en Camariñas", nuevo libro del escritor camariñán Rafael Lema, dentro del programa "Sementando Memoria", organizado por el Concello de Camariñas y la Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas que preside Bernardino Martínez.

Cinco sindicalistas y activos miembros del movimiento político republicano fueron víctimas del golpe de estado de julio de 1936 en Camariñas. Su delito fue defender la II República, la legalidad vigente. Este trabajo que parte de la idea de poner en valor estas biografías en el contexto del estudio de la memoria histórica comarcal lo inicié en el 2018 con la investigación del movimiento sindical de Ponte do Porto y Camariñas, sumando otra serie de cuestiones de interés.

Entendía entonces que el conjunto de la sociedad debería conocer la lucha de estos anarcosindicalistas que soñaban un país mejor y más libre, en una época más turbulenta en lo social y miserable en lo material que la nuestra, motivo por el que nos decidimos a completar y publicar el siguiente texto en 2026 a petición de la Asociación de Empresarios de Camariñas.

De hecho, todo el ingente aparato de expedientes e informes públicos y privados que sustenta mi labor es un trabajo que va más allá de 2018, es un material (escrito y oral) que fui recogiendo en estos años, tras mi actuación como presentador y organizador en 1992 de la presentación del libro de Luis Lamela sobre Pepe Miñones en el Centro Cultural de Ponte do Porto.

Esta crónica se basa en el análisis documental de cientos de folios oficiales salidos de la administración local, provincial y militar durante la II República y los años de la Guerra Civil. Son papeles en su gran mayoría inéditos y que fuimos recabando desde 1992 de diversos archivos públicos y privados, de sindicatos o de los concellos de Camariñas y Vimianzo, con el agradecimiento expreso a sus funcionarios y responsables; pero sobre todo es material inédito extraído del cartafol histórico del Gobierno Civil de A Coruña que se guarda en el Archivo del Reino de Galicia, gracias a las gestiones de Xosé Manuel Lema con el impagable apoyo del ya fallecido Luis Suárez de Camelle. Este fondo nutre la mayor parte de este dossier y a él se unen las referencias orales recogidas y las entrevistas a muchos de los protagonistas o testigos de los hechos, que en estos años nos fueron dejando por el inevitable peso de la edad, pero tuvimos la fortuna de conocer.

Hay una serie de víctimas políticas del golpe de julio de 1936, aunque mayor fue el número de vecinos de Camariñas damnificados económicos, sociales o muertos en la contienda bélica en los dos bandos y en todo el territorio nacional. En primer lugar, destaco a los cinco sindicalistas de la CRG-CNT que dieron inicio a mi trabajo. Jacinto Campaña Martínez, presidente del Sindicato de Oficios Varios SOV de Camariñas, ex concejal y miembro fundador de la cofradía local de pescadores. En Ponte do Porto, los miembros del SOV local: Ramón Carballo Tajes, Andrés Celestino Balsas Bello, Manuel Carracedo Balsas y Pacífico Constante Campa Santos. No fueron las únicas pérdidas humanas locales que causó el golpe militar, pero estos cinco casos de activo perfil político motivaron el inicio de esta memoria que tenía su fin en un acto público oficial de homenaje que finalmente se llevó a cabo. Se suman a otros 4 nombres de represaliados reivindicados en su día por el gobierno local y a 18 vecinos caídos en la guerra, la mayor parte reclutas forzosos. En estos años aportamos datos sobre esta tragedia colectiva en la comarca; y en libros genéricos o artículos periodísticos fuimos sacando algunas novedades, citando las víctimas locales y sus vicisitudes. Con estos antecedentes es esta ocasión propicia para llevar a cabo una investigación centrada en los acontecimientos locales, analizando fuentes y documentos, con el objetivo de fijar la crónica de esta época en Camariñas y divulgar esta parte poco conocida -pero sí recordada por nuestros mayores- de nuestra intrahistoria local.

Sementando memoria

El proyecto "Sementando Memoria" en Camariñas se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre de 2026. Este evento incluirá conferencias, recorridos por lugares de memoria y ofrendas florales en el Memorial de Ponte do Porto.

Los días 30 y 31 de octubre, con la celebración de unas Jornadas de la Memoria Democrática que reunirán actos institucionales, actividades educativas, conferencias y proyecciones cinematográficas. La programación comenzará el viernes 30, a las 12.00 horas, con una ofrenda floral en el Memorial da Ponte do Porto. El homenaje incluirá el recuerdo público de las personas represaliadas durante la Dictadura. A las 12.45 horas, los estudiantes del IES Pedra da Aguia participarán en una Ruta da Memoria guiada por el investigador Rafael Lema, que les permitirá conocer sobre el terreno algunos de los episodios de la historia local. Por la tarde, a las 19.00 horas, el Centro Cultural da Ponte do Porto, acogerá la presentación del libro “A República e a Guerra Civil en Camariñas”, a cargo del propio Rafael Lema.

La jornada concluirá con la proyección del documental “Ezkaba: La gran fuga de las cárceles franquistas”, dedicado a la mayor evasión de presos durante la Guerra Civil. En esta fuga en Pamplona participaron varios sindicalistas de la ría de Camariñas.