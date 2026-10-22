Os Premios Fouciño comezan cunha viaxe pola animación galega, desde Dygra Films ata a actualidade
A programación continúa este venres
A sexta edición dos Premios Fouciño de Baio (Zas) comezou este xoves cunha retrospectiva dedicada a Dygra Films, un dos estudos pioneiros da animación dixital en Galicia. Coincidindo co 25 aniversario de 'El bosque animado', o seu fundador e codirector da película, Manolo Gómez, repasaou os inicios da compañía, os primeiros pasos da animación 3D e a evolución do oficio nas últimas dúas décadas. O encontro completouse coa proxección das curtametraxes Taxia (2002) e El bufón y la infanta (2007).
A programación continúa este venres cunha charla de Raquel Rodríguez sobre procesos de animación audiovisual dirixida ao alumnado do IES de Baio. Xa pola tarde, ás 20.00 horas, o público poderá achegarse a catro propostas da animación galega contemporánea: ‘Homeless Home’, de Alberto Vázquez; ‘The Monkey’, de Xosé Zapata e Lorenzo Degl’Innocenti; ‘Sandwich Cat’, de David Fidalgo; e ‘O corpo de Cristo, de Bea Lema’. A sesión incluirá tamén un concurso de dobraxe en directo. O derradeiro día será o sábado, cunha amplia proposta de actividades.