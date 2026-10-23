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Inaugurado en el faro Vilán el Festival Escena Muller 

La apertura de la exposición 'Coreografías do facer' da inicio a un festival  que hasta el 8 de noviembre reúne diversas propuestas culturales en Camariñas,  Vimianzo y Dumbría

Rosa BalsaCarballo
23/10/2026 21:48
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Acto inaugural de la exposición
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El faro Vilán de Camariñas acogió este viernes la inauguración del Festival Escena Muller (FEM) 2026, con la apertura de la exposición 'Coreografías do facer. O traballo feminino en Gustav Henningsen'. El acto conto con la presencia de responsable de Igualdade de la Diputación, Sol Agra, junto con representantes de los concellos de Camariñas, Vimianzo y Dumbría.

Esta es la segunda edición del FEM en la Costa da Morte, que cuenta con el apoyo de la Diputación y que hasta el 8 de noviembre se llevará a cabo en los tres municipios con una propuesta interdisciplinar que combina artes escénicas, música, narración oral, obradoiros y actividades de mediación cultural sobre la igualdad, los cuidados y la memoria de las mujeres.

Sol Agra destacó dos aspectos de la iniciativa. Por un lado, la diversidad de espacios en los que se desarrollan las actividades, desde lugares más convencionales como casas de cultura y auditorios, hasta museos, plazas, paseos marítimos e incluso atrios.

Por otro lado, destacó la importancia de acercar la cultura a las nuevas generaciones. "As propostas non se dirixen unicamente ao público xeral, senón tamén ao público máis novo, levando as artes escénicas aos CEIP e aos IES. A implicación da rapazada axuda a construír un futuro máis concienciado e, ademais, ábrelle a porta a coñecer artistas da súa contorna que poden servir de inspiración para as súas inquedanzas creativas", afirmó.

La exposición inaugurada este viernes, 'Coreografías do facer', comisariada por Ana Estévez Lavandeira a partir del archivo fotográfico y etnográfico de Gustav Henningsen, conservado en el Museo do Pobo Galego, recupera y visibiliza el trabajo tradicional de las mujeres a través de los gestos, los ritmos y las acciones cotidianas vinculadas a los cuidados, los oficios y la vida comunitaria.

La  programación continuó este mismo viernes en la Bitácora de Ézaro (Dumbría) con la propuesta 'As ben dadas', de la actriz y narradora Atenea García, quien este sábado presentará 'Vicio houbo sempre', en la Casa de Man, en Camariñas (21.00 horas).

El programa también incluye 'A historia vaxenial', de Artyc Content, con Raquel Nogueira, en Vimianzo el 31 de octubre. Y el 1 de noviembre será el turno para 'Chegar e encher', de Bea Campos, en Dumbría, así como diferentes sesiones de narración oral de Soraya Lema en centros educativos y espacios comunitarios.

La creación colectiva tendrá un papel destacado con 'Os fíos da memoria', una propuesta con las palilleiras de Vimianzo acompañada por la música en direcito de la ceense Belém Tajes, prevista para el 7 de noviembre. 

La programación cerrará el 8 de noviembre en Camariñas con el concierto teatral 'Unha señora orquestra', de Torta Torta, con Ailén Kendelman.

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