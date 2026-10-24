Adrián Porrima e o CEIP Celso Emilio Ferreiro de Cerceda, gañadores dos VI Premios Fouciño
Premios do público: 'A do Insta', de Aleixo Pérez Aponte; 'Os poetas e o lume', do CEIP Labarta Pose de Baio; e 'Calzados Paco - Zapatería de muller'
O xurado dos VI Premios Fouciño, formado pola xornalista e comunicadora Alba Mancebo, a artista e deseñadora de vestiario Melania Freire, o fotógrafo e director Alberto Villar e o Concelleiro de Cultura de Zas, Lito Velo, acordou, despois do visionado das curtametraxes da Categoría xeral e a Categoría para centros de ensino e a posterior deliberación, outorgar os seguintes premios:
O Premio do xurado á mellor curtametraxe da Categoría xeral a Nas ondas do tempo, de Adrián Porrima, “por todo o que expresa de xeito eficaz en tan pouco tempo. Polo xeito no que apela á emoción. Pola mestura de linguaxes e o espazo para a sorpresa”.
O xurado decide tamén outorgarlle unha Mención especial nesta categoría a Alicia no país no esquecemento, de Irene Pin, “por ser unha peza necesaria, o seu valor cultural, a súa coidada estética e a lembranza e posta en valor do noso patrimonio inmaterial e dos nosos maiores”.
O Premio do xurado á mellor curtametraxe da Categoría para centros de ensino é para Nariz de ouro, do CEIP Celso Emilio Ferreiro (Cerceda), “pola importancia da mensaxe, porque as rarezas tamén poden ser fortalezas. Pola implicación e o traballo conxunto do equipo docente e o alumnado e a importancia da educación en valores, sobre todo desde idades temperás”.
O público, pola súa banda, decidiu que a mellor curtametraxe da Categoría xeral desta edición fose A do Insta, de Aleixo Pérez Aponte ; que a premiada na Categoría de centros de ensino fose Os poetas e o lume, do CEIP Labarta Pose de Baio; e o Premio do público ao Mellor escaparate da vila recaese esta vez en Calzados Paco - Zapatería de muller.
Ademais, os “Fouciños de Mabel”, os premios de honra desta edición, foron a parar na Inmobiliaria Elías e na Parafarmacia Horizontes.
Os VI Premios Fouciño celebráronse do xoves ata este sábado en Baio (Zas), organizados pola AC Premios Fouciño, co apoio do Concello de Zas e da Deputación da Coruña.