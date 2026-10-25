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Soneira

El Palacio de los Deportes de Riazor saca los pasos prohibidos para coronar a la ‘realeza’ del baile

Lara Fernández
Lara FernándezA Coruña
25/10/2026 19:16
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Los deportistas de Arte e Movemento, durante su actuación
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A Coruña se mueve este sábado al ritmo de la samba, el chachachá, el vals, el tango o la rumba. Y lo hace con una asistencia de récord. El Palacio de los Deportes de Riazor acoge la II Copa Diputación de Baile Deportivo, en la que 325 participantes procedentes de diferentes partes de España y Portugal llegaron al pabellón coruñés para competir por el trofeo que los distinguiese como la ‘realeza’ de las diferentes modalidades.

Ante un jurado y un público que disfrutan desde primera hora de varios ritmos, los deportistas demuestran su gran destreza en categorías como bailes caribeños y bailes latinos, además de danza coreográfica y combinación.

La de este sábado fue la segunda edición de este campeonato, que ya se ha consolidado como una cita de referencia para el baile deportivo en Galicia, reuniendo a deportistas de Galicia, Madrid, Valencia y Portugal, entre otros puntos, y estando presentes campeones del mundo.

En la jornada de este sábado, que concluirá a las 21.00 horas, y pese a los nervios, los participantes pusieron en pie a un público que también dio rienda suelta al bailes desde sus gradas. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando las parejas recorrieron el escenario durante la enérgica modalidad de quickstep, entre otras.Galardones

En la modalidad de Latinos, los ganadores fueron Eva Shmarko de Amigos das Danças-Oporto (Solo Junior), Noemí Cendán de Un Paso Adelante-Narón (Solo Youth), Raúl Romero y Serena Díaz de Arte y Movimiento de Cee (Juvenil), Manuel Ruiz y Beatriz Veiga de Al Compás (Senior) y Andrés Parga y Laura Marcote, de Arte y Movimiento (Adulto).

En Danza Coreográfica, los principales premios recayeron en Bracara Team, de Braga-Portugal (Copa Juvenil, Junior y Youth) y Un Paso Delante de Narón (Senior).

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, el diputado de Deportes, Antonio Leira, y el concejal de Deportes de A Coruña, Antonio Vázquez, fueron los encargados de entregar los premios a los ganadores.

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