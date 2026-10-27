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Román Rodríguez presenta las obras de mejora a los directores de los CEIP Labarta Pose de Baio y San Vicenzo de Vimianzo

La inversión conjunta en ambos centros se cifra en 2,15 millones de euros

Manuel Froxán Rial
27/10/2026 18:38
Un momento de la reunión entre el conselleiro Román Rodríguez y once directores de colegios e institutos de la provincia coruñesa
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El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se reunió este martes con directores de once colegios e institutos de distintas comarcas de la provincia de A Coruña para presentarles los proyectos de mejora de sus centros incluidos en los Presupuestos 2027. Entre los centros educativos en los que está previsto acometer mejoras a lo largo del próximo año figuran el CEIP Labarta Pose de Baio (Zas) y el CEIP Plurilingüe San Vicenzo de Vimianzo.

En la reunión, en la que estuvo acompañado por el secretario xeral técnico, Manuel Vila, y por la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, el conselleiro destacó que estas actuaciones movilizarán más de 15 millones de euros. Asimismo, explicó que la previsión es licitar ya parte de estas intervenciones dentro de este mismo año, por anticipado de gasto.

Tal y como explicó el conselleiro, el objetivo principal de las obras es mejorar el confort diario de la comunidad educativa y la eficiencia energética de las instalaciones, de tal forma que un total de ocho de ellas son rehabilitaciones integrales. Además, se acometerán dos ampliaciones y la cubrición de una pista exterior para facilitar la práctica deportiva. 

Por lo que respecta a los dos colegios de la Costa da Morte, en el San Vicenzo de Vimianzo se contempla su rehabilitación integral por 1 millón de euros. El proyecto está en redacción, pero la previsión es acometer el aislamiento térmico de la fachada, renovar ventanas y persianas, cambiar la cubierta y colocar nuevos falsos techos y luminarias. El proyecto diseñado para el CEIP Labarta Pose también contempla la rehabilitación del colegio baiés mediante una inversión de 1,15 millones de euros.

Todas estas mejoras se enmarcan en el Plan de nueva arquitectura pedagógica, para lo cual los Presupuestos 2027 de la Consellería de Educación reservan 72,6 millones, un 3,3% más que en 2026, e incluye otras actuaciones a mayores en la provincia coruñesa y resto de Galicia.

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