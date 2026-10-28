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Diario de Ferrol

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'Relevo xeracional: o futuro do mar' pecha un ano de traballo na Cidade da Cultura de Santiago

O proxecto, no que colaborou o Galp Costa da Morte, buscaba achegar á mocidade as oportunidades profesionais do sector marítimo-pesqueiro

Redacción Carballo
28/10/2026 18:42
O acto de clausura do programa tivo lugar na Sala Eisenman da Cidade da Cultura
O acto de clausura do programa tivo lugar na Sala Eisenman da Cidade da Cultura
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A Sala Eisenman da Cidade da Cultura acolleu o pasado martes o acto de clausura do proxecto 'Relevo xeracional: o futuro do mar', unha iniciativa de cooperación que reuniu máis de 80 persoas, entre representantes institucionais, profesionais do sector marítimo-pesqueiro, centros de formación e entidades colaboradoras. O encontro, ao que asistiu a conselleira do Mar, Marta Villaverde, serviu para facer balance dun ano de traballo destinado a achegar o sector á mocidade, dar a coñecer as súas oportunidades laborais e formativas e contribuír a afrontar o reto do relevo xeracional.

As intervencións da xornada permitiron contextualizar o desafío do relevo xeracional e abordar as oportunidades de futuro do sector marítimo-pesqueiro. Entre os datos expostos, destacouse que só o 26,5 % das 33.174 persoas afiliadas ao Réxime Especial do Mar tiñan menos de 40 anos, segundo os datos do ISM de 2025. 

Tamén se puxo de relevo a necesidade de mellorar a conexión entre a formación e a actividade profesional, facilitar o contacto entre estudantes e empresas e visibilizar as oportunidades de emprego e emprendemento. Neste contexto, a acuicultura, a innovación tecnolóxica e a diversificación produtiva amosáronse como ámbitos que poden abrir novas posibilidades profesionais, xunto coa pesca extractiva e outras actividades vinculadas ao mar. 

A programación incluíu sesións dedicadas á formación e ás axudas no ámbito da pesca e da acuicultura, así como á modernización, á innovación e ás novas tecnoloxías. Estes contidos permitiron achegar información sobre os recursos dispoñibles e os cambios que están a transformar o sector.

Ao longo do proxecto desenvolvéronse actividades en 25 centros educativos, nas que participaron 998 alumnos e alumnas, co obxectivo de presentar a realidade do sector marítimo-pesqueiro e as súas posibilidades profesionais dun xeito próximo e práctico.

Recursos audiovisuais

A comunicación foi unha das liñas de traballo fundamentais do proxecto. Elaborouse unha identidade visual propia, oito pezas audiovisuais temáticas e un vídeo promocional, co obxectivo de dar visibilidade á actividade marítimo-pesqueira e amosar a diversidade de perfís profesionais que forman parte dela.

A xornada de clausura incluíu unha mesa redonda sobre boas prácticas para favorecer o relevo xeracional. O encontro rematou coa presentación do vídeo promocional do proxecto e cunha degustación de produtos do mar, como mostra da riqueza e do valor da actividade marítimo-pesqueira. O peche institucional contou coa intervención de Basilio Otero Rodríguez, presidente da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores.

'Relevo xeracional: o futuro do mar' é unha iniciativa de cooperación dos oito Grupos de Acción Local do Sector Pesqueirode Galicia, entre os que figura o Galp Costa da Morte, que contou co financiamento da Consellería do Mar, no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).

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