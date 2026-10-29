'A República e a Guerra Civil en Camariñas', este viernes en Ponte do Porto

Rafael Lema con una de sus publicaciones en el Faro Vilán EC

La Casa de Cultura de Ponte do Porto, en Camariñas, acoge este viernes 30 la presentación del último libro de Rafael Lema Mouzo, que lleva por título 'A República e a Guerra Civil en Camariñas'. El acto será a las 19.00 horas y forma parte de la programación de 'Sementando Memoria', que organizan el Concello de Camariñas y la Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas que preside Bernardino Martínez.

Cinco sindicalistas y activos miembros del movimiento político republicano fueron víctimas del golpe de estado de julio de 1936 en Camariñas. Su delito fue defender la II República, la legalidad vigente. Este trabajo parte de la idea de poner en valor estas biografías en el contexto del estudio de la memoria histórica comarcal, tal como defiende su autor.

El trabajo comenzó en 2018 con la investigación del movimiento sindical de Ponte do Porto y Camariñas, sumando otra serie de cuestiones de interés, con el objetivo de que el conjunto de la sociedad conociese la lucha de estos anarcosindicalistas que soñaban un país mejor y más libre, en una época más turbulenta en lo social y miserable en lo material que la nuestra. Este año, a petición de la Asociación de Empresarios de Camariñas, decide publicar el libro, que verá luz este viernes en la localidad natal del autor.

El proyecto Sementando Memoria en Camariñas se llevará a cabo los días 30 y 31, incluyendo conferencias, recorridos por lugares de memoria y ofrendas florales en el Memorial de Ponte do Porto. El primer acto será este viernes a las 12.00 horas con una ofrenda floral el Memorial. También se llevará a cabo la Ruta da Memoria, guiada por Rafael Lema para el alumnado del instituto Pedra da Aguia, y, después de la presentación del libro se proyectará el documental 'Ezkaba: la gran fuga de las cárceles franquistas'.