Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

La Fundación Juana de Vega y A Croa de Camariñas impulsan la gestión sostenible del monte

Las dos entidades firmaron un convenio de colaboración para avanzar en el aprovechamiento del terreno

Diana Bergara
29/10/2026 22:55
Convenio de A Croa con Fundación Juana de Vega
Representantes de A Croa y de la Fundación Juana de Vega
IG
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Fundación Juana de Vega y la Asociación de Propietarios Forestales A Croa de Camariñas refuerzan su colaboración para avanzar en la ordenación y aprovechamiento sostenible del monte. Las dos entidades formalizaron este jueves un convenio que contempla una aportación de 15.000 euros y el apoyo del personal técnico de la Fundación. El acuerdo fue firmado por el presidente de la Fundación, Enrique Sáez Ponte, y la presidenta de A Croa, Chus Castro Candal.

La firma se realizó en el Casino de Camariñas, durante la charla informativa ‘Traballar xuntos polo territorio: colaboración e apoio para a xestión do monte’, organizada por A Croa, que fue presentada por el periodista y vocal de la entidad, Xusto López Carril.

El acuerdo da continuidad al trabajo iniciado en 2025 y permitirá impulsar actuaciones de mejora silvícola, recuperación de superficies forestales, prevención de incendios y conservación del patrimonio natural y cultural, así como explorar nuevas oportunidades de aprovechamiento de los recursos del monte.

Uno de los principales resultados de la colaboración fue la constitución de una agrupación forestal de gestión conjunta básica que reúne s de 80 hectáreas de superficie registrada, correspondientes a 630 parcelas forestales de 60 titulares. La agrupación continúa ampliándose con la incorporación de nuevos propietarios, un proceso que requiere identificar parcelas, aclarar titularidades y resolver discrepancias catastrales, con el acompañamiento técnico de la Fundación.

Este modelo permite superar las limitaciones del minifundio y avanzar hacia una gestión planificada y coordinada del monte, facilitando la elaboración de planes de ordenación forestal, la implantación de sistemas de certificación forestal y el desarrollo de actuaciones de mejora y aprovechamiento de los recursos. Todo ello contribuye a mejorar la viabilidad económica y ambiental de las superficies forestales a largo plazo, tal como explican desde la Fundación.

El presidente de la Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez Ponte, destacó que “a experiencia de A Croa demostra o potencial da cooperación entre propietarios para facer viable a xestión de superficies forestais fragmentadas e xerar novas oportunidades de desenvolvemento no medio rural galego”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Convenio de A Croa con Fundación Juana de Vega

La Fundación Juana de Vega y A Croa de Camariñas impulsan la gestión sostenible del monte
Diana Bergara
26 noviembre 2020 página 17Camariñas.- El escritor camariñán Rafael Lema tiene nuevo libro. Se trata de "Camiños dos Faros, leyendas de la Costa da Morte", en el que invita a hacer un recorrido por esta conocida rutaRafael Lema, con el cabo Vilán de fondo, posa con su nueva creación literaria

'A República e a Guerra Civil en Camariñas', este viernes en Ponte do Porto
Diana Bergara
El Concello de Cabana volvió a suministrar ayer otros 13.000 litros de agua a los depósitos de los vecinos de A Piolla

El Concello de Zas lleva desde julio suministrando agua a los vecinos con una motobomba
Manuel Froxán Rial
O acto de clausura do programa tivo lugar na Sala Eisenman da Cidade da Cultura

'Relevo xeracional: o futuro do mar' pecha un ano de traballo na Cidade da Cultura de Santiago
redacción carballo