La Fundación Juana de Vega y A Croa de Camariñas impulsan la gestión sostenible del monte

Representantes de A Croa y de la Fundación Juana de Vega IG

La Fundación Juana de Vega y la Asociación de Propietarios Forestales A Croa de Camariñas refuerzan su colaboración para avanzar en la ordenación y aprovechamiento sostenible del monte. Las dos entidades formalizaron este jueves un convenio que contempla una aportación de 15.000 euros y el apoyo del personal técnico de la Fundación. El acuerdo fue firmado por el presidente de la Fundación, Enrique Sáez Ponte, y la presidenta de A Croa, Chus Castro Candal.

La firma se realizó en el Casino de Camariñas, durante la charla informativa ‘Traballar xuntos polo territorio: colaboración e apoio para a xestión do monte’, organizada por A Croa, que fue presentada por el periodista y vocal de la entidad, Xusto López Carril.

El acuerdo da continuidad al trabajo iniciado en 2025 y permitirá impulsar actuaciones de mejora silvícola, recuperación de superficies forestales, prevención de incendios y conservación del patrimonio natural y cultural, así como explorar nuevas oportunidades de aprovechamiento de los recursos del monte.

Uno de los principales resultados de la colaboración fue la constitución de una agrupación forestal de gestión conjunta básica que reúne más de 80 hectáreas de superficie registrada, correspondientes a 630 parcelas forestales de 60 titulares. La agrupación continúa ampliándose con la incorporación de nuevos propietarios, un proceso que requiere identificar parcelas, aclarar titularidades y resolver discrepancias catastrales, con el acompañamiento técnico de la Fundación.

Este modelo permite superar las limitaciones del minifundio y avanzar hacia una gestión planificada y coordinada del monte, facilitando la elaboración de planes de ordenación forestal, la implantación de sistemas de certificación forestal y el desarrollo de actuaciones de mejora y aprovechamiento de los recursos. Todo ello contribuye a mejorar la viabilidad económica y ambiental de las superficies forestales a largo plazo, tal como explican desde la Fundación.

El presidente de la Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez Ponte, destacó que “a experiencia de A Croa demostra o potencial da cooperación entre propietarios para facer viable a xestión de superficies forestais fragmentadas e xerar novas oportunidades de desenvolvemento no medio rural galego”.