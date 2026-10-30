Camariñas "sementa" memoria

Una de las actividades del proyecto en Ponte do Porto CC

El Concello de Camariñas inició este viernes el programa 'Sementando Memoria', un proyecto con el que se pretende dignificar a las personas represaliadas por el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista, así como promover el conocimiento de la historia local y los valores democráticos entre la ciudadanía. La programación comenzó con una ofrenda floral en el Memorial de Ponte do Porto, a lo que siguió una ruta con el alumnado del IES Pedra da Aguia guiada por Rafael Lema.

El mismo Rafael Lema presentará su libro 'A República e a Guerra Civil en Camariñas' en el Centro Cultural de la localidad este viernes. La jornada se cierra con la proyección del documental 'Ezkaba: La gran fuga de las cárceles franquistas'.

Los actos continuarán este sábado con una ofrenda floral y la inauguración de la Avenida das Palilleiras, para rematar en el no Faro Vilán con una conferencia sobre la represión franquista en la Costa da Morte (11.00 horas) impartida por Luis Lamela García y la posterior proyección del documental 'La red Ponzán'.

Acto delante de una de las casas incluida en la ruta CC

El proyecto abarca diversas líneas de actuación, comenzando por la supresión de simbología contraria a la memoria democrática en el callejero municipal. Además, se instaló un panel informativo de memoria democrática en A Ponte do Porto, que incluye el contexto histórico, la lista de las personas represaliadas, el mapa de la ruta y la explicación del funcionamiento de la senda.

La innovación tecnolóxica también es protagonista con la creación del Sendeiro da Memoria da Ponte do Porto, configurado como un recurso permanente de interpretación. Se trata de una ruta digital con realidad aumentada geolocalizada a través de la plataforma ONIRIX. A nivel divulgativo, el proyecto también contempla la edición de la publicación 'Sementando memoria', que recoge biografías de las víctimas y un estudio histórico de la represión en el ámbito local.