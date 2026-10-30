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Soneira

Los 'Ratos de Lonxedetodo' vuelven a Zas

La primera cita con Trinke Trinke será la próxima semana en las bibliotecas de Zas y Baio

Diana Bergara
30/10/2026 18:08
Los Ratos de Lonxedetodo en una de sus actuaciones
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Los 'Ratos de Lonxedetodo' vuelven a Zas durante este curso. La propuesta acercará al público infantil el teatro, la narración oral y la con diferentes actividades en las bibliotecas de Zas y de Baio, a cargo de la compañía Trinke Trinke.  

La programación se llevará a cabo entre los meses de noviembre y de mayo, con un total de siete propuestas teatrales adaptadas a los más pequeños. Las sesiones serán los martes en Zas, a las 18:30 horas,  y los miércoles en Baio, a las 18:00 horas.

Las primeras funciones  serán la próxima semana, los días 3 y 4 de noviembre con el título ‘Unhas botas misteriosas’. Las citas seguirán en diciembre con ‘Unha praia particular’; en enero con ‘Lonxedetodo, un modelo de comunidade’; en febrero, con ‘Animais do bosque’; en marzo, con ‘A avoa Violeta’; en abril, con ‘Un invento para chegar ao ceo’; y en mayo con ‘Viaxe a Brasil!’.

Las actividades son gratuitas, aunque las plazas son limitadas. Las familias interesadas en recibir más información o formalizar la inscripción pueden hacerlo a través de los teléfonos 981 75 13 98 y 981 71 80 56.

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