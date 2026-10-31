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Soneira

Camariñas recuerda su historia con una ofrenda floral y un tributo a las palilleiras

Los actos forman parte de la programación para reconocer a las víctimas de la represión franquista

Diana Bergara
31/10/2026 21:36
Participantes en los actos conmemorativos este sábado en Camariñas
Participantes en los actos conmemorativos este sábado en Camariñas
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La Diputación de A Coruña se sumó este sábado a los actos del programa 'Sementando Memoria. Vítimas do golpe de Estado fascista de 1936', que se celebraron en Camariñas entre el viernes y el sábado. La diputada de Derechos Civiles, Sol Agra, participó en la programación conmemorativa, con diferentes actividades para recordar a las víctimas de la represión franquista y recuperar la memoria democrática del municipio.

Sol Agra participó en la ofrenda floral y en la inauguración de la Avenida das Palilleiras, celebradas en el Memorial de Camariñas, en un acto de homenaje a las personas que sufrieron la represión tras el golpe de Estado de 1936 y de recoñecemento á su memoria.

Esta iniciativa está subvencionada por el área de Derechos Civiles de la Diputación para financiar la supresión de la simbología franquista en los espacios públicos, la realización de actividades y la señalización de espacios de recuperación de la memoria democrática para el año 2026.

La jornada se completó con una conferencia en el faro Vilán sobre la represión franquista en la Costa da Morte, a cargo de Luis Lamela García, y con la proyección del documental 'La red Ponzán'.

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