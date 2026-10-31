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Soneira

Las palilleiras preparan su Xuntanza en Vimianzo para el 7 de noviembre

El encuentro dará comienzo a las 10.30 horas y finalizará a las 19.00, con artesanas de toda Galicia 

Diana Bergara
31/10/2026 20:36
Palilleiras en una anterior Xuntanza en Vimianzo
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La Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas de Vimianzo prepara su XIX Xuntanza de Palilleiras para el próximo sábado 7 de noviembre. El encuentro será en el pabellón polideportivo y dará comienzo a las 10.30 horas. 

Habrá una comida de confraternidad y a las 19.00 horas será la despedida. En este encuentro se dan cita palilleiras de toda Galicia e incluso de otros concellos de fuera, además de las artesanas de la zona. Es necesario inscribirse para poder participar. 

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