Soneira
Las palilleiras preparan su Xuntanza en Vimianzo para el 7 de noviembre
El encuentro dará comienzo a las 10.30 horas y finalizará a las 19.00, con artesanas de toda Galicia
La Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas de Vimianzo prepara su XIX Xuntanza de Palilleiras para el próximo sábado 7 de noviembre. El encuentro será en el pabellón polideportivo y dará comienzo a las 10.30 horas.
Habrá una comida de confraternidad y a las 19.00 horas será la despedida. En este encuentro se dan cita palilleiras de toda Galicia e incluso de otros concellos de fuera, además de las artesanas de la zona. Es necesario inscribirse para poder participar.