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Soneira

Florinda Ferreiro Fariña, una supercentenaria en el concello de Zas

Esta vecina de Carreira, en el municipio zasense, cumple 103 años 

Diana Bergara
01/11/2026 21:08
Florinda Ferreiro celebra su 103 cumpleaños
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Florinda Ferreiro Fariña es la supercentenaria del concello de Zas. Cada 1 de noviembre es doble festivo para ella, ya que además de ser día de Todos los Santos, es su cumpleaños. Este domingo sopló las 103 velas acompañada de sus hijos Manolo y Carmen, y también del alcalde de Zas, Manuel Muíño, que como es habitual aprovechó para felicitarla y para entregarle su tarta de aniversario. 

Desde el Concello de Zas quieren desearle que siga disfrutando de buena salud, "alegría e que siga sumando momentos tan bonitos coma este". A pesar de su avanzada edad, Florinda se encuentra bien y disfruta de los buenos momentos con los suyos. Reside en la localidad de Carreira con su hija, Carmen Riveiro, y su yerno, José Gabín. 

Carmen Riveiro, a los 78 años, acaba de ser reconocida como Autónoma del Año por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), por el trabajo que realiza en la recuperación del lino. Preside la Asociación de Amigos do Liño y trabaja a diario en el castillo de Vimianzo con los productos derivados de este tejido. 

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