El castillo de Vimianzo estrena un contador de visitantes 

El director de Turismo con representantes de la CMAT en el castillo de Vimianzo IG

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, visitó este martes el castillo de Vimianzo, donde ya está en funcionamiento el primero de los contadores previstos en el marco de colaboración entre Turismo de Galicia y Costa da Morte Asociación Turística (CMAT).

La visita sirvió para poner en valor los sistemas de medición de visitantes para avanzar hacia una planificación turística basada en datos reales que permita conocer mejor los flujos de personas, anticipar los momentos de mayor afluencia y adaptar la gestión de los recursos a las necesidades de cada destino. El dispositivo instalado en el castillo contabilizó más de 2.300 visitantes desde el 9 de octubre, con una media diaria de 95 personas. El sábado 10 se registró la mayor afluencia, con más de 200 entradas, al coincidir con el puente del Pilar.

Estos primeros datos también confirman que los fines de semana es cuando hay un mayor número de visitas, el 22% los domingos y el 20% los sábados. “Trátase de anticiparnos ás necesidades e de procurar un equilibrio entre a actividade turística, a conservación do patrimonio e a calidade de vida da poboación local”, destacó Merelles, que también indicó que los datos facilitarán que las administraciones y el sector turístico pueden hacer las planificaciones oportunas, como señalizaciones, aparcamientos o promociones. La información también permite analizar la estacionalidad, picos de afluencia y repartir las visitas por la zona.

El contador del castillo es el primero de un sistema de cuatro dispositivos inicialmente previstos para 2026 en A Costa da Morte, uno de ellos en el concello de Laxe.

Esta iniciativa se lleva a cabo en un contexto de crecimiento de la actividad turística en A Costa da Morte. Según los datos disponibles hasta el mes de septiembre de este año, el destino registró 136.321 viajeros, un 13,4% más, y 286.772 noches, con un incremento del 9,1%. La estancia media se situó en 2,10 noches, mientras que la rentabilidad del sector creció en un 16,9%.

El crecimiento también se refleja en la evolución de los mercados: los viajeros nacionales aumentaron un 8,7%, hasta los 92.349, mientras que los internacionales crecieron en un 24,7%, hasta alcanzar los 43.974.