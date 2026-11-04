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“A miña estadía en Taiwán está sendo unha experiencia especialmente enriquecedora”

El investigador desarrolla una estancia como profesor honorario en la Universidad Nacional Tsing Hua

A. Pérez Cavolo
04/11/2026 10:08
Ricardo García Mira en la universidad de Taiwán
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El profesor jubilado e investigador de la UDC Ricardo García Mira está aprovechando su retiro al máximo, viviendo una experiencia académica que, según reconoce, ha superado sus expectativas. Después de varias semanas visitando universidades de Taiwán, participando en conferencias y seminarios y manteniendo encuentros con investigadores, docentes y estudiantes, el académico gallego ha compartido un balance de su estancia en el país asiático, donde desarrolla su actividad como profesor honorario en la Universidad Nacional Tsing Hua, situada en Hsinchu.

“A miña estadía como profesor honorario na Universidade Nacional Tsing Hua en Hsinchu está sendo unha experiencia especialmente enriquecedora”, señala García Mira destacando tanto las oportunidades de intercambio científico como la acogida recibida por parte de la comunidad universitaria.

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Durante estas semanas, el investigador ha tenido ocasión de conocer el funcionamiento de distintas instituciones académicas y acercarse a sus líneas de investigación. Una experiencia que le ha permitido descubrir nuevas perspectivas y otras formas de entender la relación entre la universidad, la ciencia y la sociedad.

“Taiwán chama a atención polo seu dinamismo, a súa capacidade de innovación, o seu compromiso inquebrantable co coñecemento e o extraordinario nivel de investigación das súas universidades”, explica.

Sin embargo, García Mira reconoce que uno de los aspectos que más le ha impresionado no ha sido exclusivamente el desarrollo científico, sino la relación humana establecida durante su estancia“Pero o que máis me impresionou é a hospitalidade, a xenerosidade e o respecto co que as súas comunidades académicas acollen aos que vimos doutras partes do mundo”, afirma.

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Una experiencia de aprendizaje mutuo

El investigador destaca que cada encuentro con profesores y estudiantes constituye una oportunidad para descubrir investigaciones y perspectivas diferentes, además de comprender otras maneras de abordar el conocimiento y su contribución a la sociedad.

En este sentido, defiende la importancia de las relaciones internacionales entre universidades como espacios de intercambio y aprendizaje. “Vin para compartir coñecementos e experiencias, pero marcharei con moito máis do que imaxinei”, asegura, antes de destacar que “a universidade é, sobre todo, un espazo de encontro, diálogo e aprendizaxe mutua, onde nunca deixamos de ser estudantes”.

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