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Soneira

Zas repartirá 180 bolsas de estudio por importe de más 29.000 euros

Las solicitudes podrán realizarse entre los días 5 y 17 de este mes de noviembre 

Diana Bergara
04/11/2026 19:41
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El Concello de Zas repartirá 180 bolsas de estudio para este curso escolar entre el alumnado de Primaria, Secundaria, FP Básica, Bachiller, Ciclos Formativos y Universidad (excepto estudios de posgrao) cuya unidad familiar esté empadronada en el municipio. Su principal objetivo es fomentar la igualdad en el acceso a la educación y compensar a aquellas familias que, por sus condiciones económicas, presenten mayores dificultades para afrontar los gastos derivados del curso.

Esta línea de ayudas contará con una inversión máxima de  29.100 euros, que se repartirán de la siguiente forma: 15 bolsas para estudios universitarios por importe de 360 euros cada una, 31 para estudios de Bachiller y Ciclo Superior por valor de 180 euros, 68 para estudios de ESO, FP Básica y Ciclo Medio por importe de 150 euros y 66 para estudios de Primaria por valor de 120 euros cada una.

Las solicitudes podrán realizarse de forma presencial en las dependencias municipales o a través de la sede electrónica del Concello desde el 5 de noviembre hasta el día 17 del mismo mes

El alcalde, Manuel Muíño, asegura que “dende o Concello seguimos comprometidos coa promoción dunha política de benestar social que contribúa a paliar as diferenzas sociais e favorecer a integración no ámbito académico de todos os rapaces e rapazas, independentemente da capacidade económica da súa familia”.

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