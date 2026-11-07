Vimianzo apuesta por la artesanía y la tradición con la Xuntanza de más de 700 palilleiras

Xuntanza de Palilleiras en Vimianzo con las autoridades M.S.

Vimianzo ratificó este sábado su apuesta por la tradición y la artesanía en su Xuntanza de Palilleiras, que cumplió su edición número 19. El encuentro reunió en el pabellón a más de 700 mujeres llegadas desde medio centenar de municipios gallegos.

La vicepresidenta de Asociación As Nemanquiñas, la entidad organizadora, Mercedes Lema, agradeció durante el acto inaugural la colaboración de las instituciones que hacen posible el encuentro, además de todas las participantes.

La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, destacó especialmente el trabajo de las palilleiras por conservar esta tradición centenaria "sementando coñecementos e cultivando tradición". Además, aludió al relevo generacional que hay en las Escolas Municipales de Palillo, tal como se pudo ver en el encuentro, con una amplia representación de niñas compartiendo su labor con el de las veteranas, que la regidora calificó como lo "máis bonito desta xuntanza".

Rodríguez apuesta porque no se pierda esta tradición que se transmite de generación en generación, además de mostrar su "orgullo" porque "Vimianzo sea un ano máis o lugar de encontro das nosas tradicións". "Que non perdades nunca as ganas de ensinar e de aprender", pidió la regidora a las participantes.

Xuntanza Palilleiras de Vimianzo M.S.

En el acto de inauguración también participó la subdelegada del Gobierno en Galicia, Encarna Rodríguez, que se estrenó en su nuevo cargo poniendo en valor el papel de las mujeres en la conservación del encaje, una tradición que forma parte de la historia, la cultura y la identidad de la comarca. "O encaixe é tamén unha historia de mulleres”, indicó, recordando el trabajo de las muchas generaciones que transmitieron sus conocimientos de madres a hijas y de abuelas a nietas.

Encarna Rodríguez también destacó que detrás de cada pieza hay “esforzo, creatividade, coñecemento e unha enorme capacidade de traballo”, y reivindicó el reconocimiento de una labor que durante mucho tiempo non tuvo el valor que merecía, a pesar de su importancia en la historia económica y social de las familias y de los pueblos.

Al encuentro también acudió la alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, y representantes de su gobierno, así como los representantes de la oposición de Vimianzo y concejales del Gobierno.