Los expertos abogan por recuperar el nombre histórico de Río do Porto para el Río Grande 

Personas que intervinieron en el acto E.D.

El Seminario de Estudos Comarcais Costa da Morte (Semescom) continúa con la presentación de su documental 'O río do Porto, o río grande da Terra de Soneira' y la reivindicación del nombre original de Río do Porto para el río Grande, que baña los municipios de Zas, Vimianzo y Camariñas.

La presentación se realizó el pasado viernes en el Casino de Ponte do Porto (Camariñas), a la que acudieron un centenar de personas. El Semescom agradece la colaboración del Concello de Camariñas y del Casino en este proyecto.

Tras la presentación del acto por parte de Emilio Roca, tomó la palabra la alcaldesa, Sandra Ínsua, quien se mostró muy satisfecha por su participación en esta actividad cultural, agradeciendo que se llevase a cabo en Ponte do Porto. También participaron en la presentación Manuel Rial, autor del guión, dirección y voz en off; y Pablo Alvite, responsable de fotografía, sonido y montaje.

Xan Fernández Carrera, por su parte, explicó que el documental está basado en el libro homónimo, editado también por el Semescom, e insistió en que el principal objetivo de esta pieza es tratar de recuperar el nombre histórico de Río do Porto.

Tras la proyección del documental, de 32 minutos en los que se muestra el río en diferentes tramos, con espectaculares fervenzas y lugares mágicos, intervino otro de los promotores, Xosé María Lema Suárez, reiterando la idea principal de recuperar el nombre original. Lema Suárez mostró más de 40 referencias documentales históricas en las que aparecía bajo ese topónimo, ou con del Puerto o de la Puente, mientras que solo en cuatro aparece la denominación de Río Grande, antes de los años 60 del siglo XX, que fue cuando aparecieron los primeros rótulos con el nuevo nombre de Río Grande.

Vista de parte del público asistente E.D.

Entre los autores de esos documentos citó a José Cornide (1764), Domingo Fontán (años 40 del siglo XIX) y Otero Pedrayo, a mediados del siglo XX.

La presentación remató con el acuerdo verbal de elaborar un informe que, junto con el esperado apoyo de las corporaciones de los tres concellos por los que discurre, poder presentarlo donde corresponda con el fin de conseguir oficialmente la denominación histórica de Río do Porto.