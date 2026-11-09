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Soneira

Las palilleiras reivindican su labor: “Palillar no castelo é un entretemento e unha terapia”

Carmen Suárez
09/11/2026 09:00
Palilleiras de Vimianzo en la Xuntanza
Palilleiras veteranas de Vimianzo en la Xuntanza
M. S.
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Camariñas es la capital del encaje por excelencia, pero en los concellos limítrofes de Vimianzo y Muxía también existe una larga tradición encajera. El pasado sábado así se demostró de nuevo en la capital vimiancesa, donde se reunieron más de 700 artesanas de toda Galicia en la XIX Xuntanza de Palilleiras. 

El encuentro sirvió para reivindicar este trabajo centenario, que, desde siempre fue cosa de mujeres y así continúa en la actualidad. Además, se puso el foco en las nuevas generaciones para mantener el relevo generacional, con mucho interés en los últimos años. Una veintena de niñas participan en las Escolas Municipais de Palillo de Vimianzo, que dirige Mercedes Lema, con alumnas desde los cinco años, que el sábado participaron en la Xuntanza. 

De hecho, la alcaldesa, Mónica Rodríguez, destacó que lo “más bonito” es el encuentro intergeneracional de este evento, con personas de todas las edades compartiendo el arte de palillar. Las palilleiras más veteranas además de defender la importancia de conservar esta tradición, coinciden en que se convierte en una especie de terapia compartiendo su trabajo con otras personas. “É como unha terapia, porque senón o cerebro atrófiase”, destacan Barca, Elena y Lola, tres octogenarias de la Asociación As Nemanquiñas de Vimianzo, que tienen su sede en el castillo de la localidad, y allí desempeñan su afición. 

Xuntanza de Palilleiras en Vimianzo
Xuntanza de Palilleiras en Vimianzo
M.S.

 “Ir palillar para o castelo de Vimianzo é unha terapia e un entretemento”, cuenta Elena Rodríguez, que a sus 81 años sigue con la almohada a cuestas. Aunque empezó de muy pequeña, con 6 o 7 años, cuando se casó y emigró a Suiza tuvo que dejarlo, pero con cerca de 70 años lo retomó y así sigue. “Puxéronme a palillar desde moi pequena, pero daquela de día tiña que traballar a terra e de noite palillabas”, recuerda. 

Una historia similar cuenta Lola, que ya ha cumplido los 86 años. A los seis ya le pusieron una almohada en las manos, que más tarde abandonó al emigrar a Argentina y que retomaría a su vuelta. “Sempre me gustou palillar e sígueme gustando”, destaca. La vida que llevó en Argentina le impidió realizar esta labor, pero nunca olvidó lo aprendido. 

Barca Pazos también empezó de niña en su casa de Vilarmide (Muxía), aunque no retomó la labor hasta muchos años después, ya en la jubilación, al ver a las mujeres palillando en el castillo de Vimianzo. Allí reanudó su afición y ya no paró, haciendo piezas de todo tipo, la mayoría para regalos. “Fixen moitos chales, chaquetas, bolsos... e todo para regalo”, indica.

 María Dolores, otra septuagenaria de Vimianzo, reconoce que su vocación fue más tardía, ya que nunca había probado. En la jubilación se inició “e agora encántame”, subraya. 

Xuntanza de Palilleiras en Vimianzo
Niñas en la Xuntanza de Palilleiras en Vimianzo
M.S.
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