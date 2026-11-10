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El PP de Camariñas pide al Concello que alerte a la ciudadanía ante posibles estafas relacionadas con los contratos de la luz

La portavoz municipal señala tener constancia de varios casos en el municipio

Manuel Bermúdez BermúdezCamariñas
10/11/2026 16:52
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La portavoz del PP de Camariñas y diputada autonómica, Paula Mouzo, presentó un ruego urgente al Concello para solicitar que alerte a la ciudadanía ante la existencia de posibles estafas relacionadas con la renovación de los contratos de la electricidad. Mouzo señala que ya se conocen varios casos en el municipio en el que personas se hacen pasar por operarios de compañías eléctricas y cobran dinero por la supuesta renovación de los contratos.

El PP alerta de que estas estafas ponen en peligro especialmente a las personas mayores y reclama al gobierno local que informe a través de sus canales oficiales a los vecinos. “O Concello debe actuar con rapidez para que ningún veciño caia neste engano. A información e a prevención son fundamentais para evitar novas vítimas”,señala Mouzo.

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