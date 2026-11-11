El alumnado de la EFA Fonteboa conoce de primera mano la diversidad del sector pesquero y acuícola en una visita a Camariñas

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El alumnado de la EFA Fonteboa de Coristanco participó este miércoles en una jornada de acercamiento al sector marítimo-pesquero en Camariñas, en la que cerca de 55 estudiantes de 3º y 4º de la ESO pudieron conocer distintas actividades profesionales vinculadas al mar, desde la acuicultura hasta la pesca y el marisqueo.

La mañana comenzó con una visita a la planta de acuicultura de rodaballo de Stolt Sea Farm. El alumnado se dividió en dos grupos, que fueron acompañados por personal de la empresa durante un recorrido por las instalaciones. Conocieron las diferentes fases del cultivo, desde la guardería (nursery) y el preengorde hasta el engorde, así como las características de la cría del rodaballo en piscifactoría y algunos datos sobre la producción y comercialización de la compañía.

Durante la visita, los estudiantes pudieron conocer la dimensión de esta actividad acuícola: la planta cuenta actualmente con alrededor de 1.260.000 ejemplares de rodaballo y produce unas 1.200 toneladas anuales.

La segunda parte de la jornada se desarrolló en la Cofradía de Pescadores de Camariñas, donde Jacqueline, presidenta de la agrupación de mariscadoras, explicó el funcionamiento de la entidad y acercó al alumnado a la actividad marisquera. Durante la sesión se abordaron cuestiones como el establecimiento de vedas y tallas mínimas, así como diferentes aspectos relacionados con la gestión de los recursos. La bióloga de la cofradía también participó en la visita, aportando información sobre la labor de seguimiento y control de la actividad y compartiendo algunas curiosidades sobre el funcionamiento de la subasta del producto pesquero en la lonja.

Para terminar, los escolares recorrieron el puerto pesquero de Camariñas, donde pudieron observar las distintas embarcaciones y conversar sobre las artes de pesca y las actividades que se desarrollan alrededor del puerto.

La visita contó también con la presencia de Guillermo González Díez, gerente del GALP Costa da Morte, grupo de acción local del sector pesquero en el territorio en el que se desarrolló esta actividad.

La jornada se enmarca en el proyecto 'Relevo generacional: el futuro del mar', una iniciativa de cooperación impulsada conjuntamente por los ocho Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) de Galicia, coordinada por el GALP Ría de Arousa y desarrollada en colaboración con la Consellería do Mar y con el apoyo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

El proyecto tiene como objetivo acercar el sector marítimo-pesquero a las nuevas generaciones, dar a conocer la diversidad de profesiones y oportunidades laborales que ofrece y contribuir a garantizar su relevo generacional. A través de visitas, encuentros y experiencias directas en los territorios costeros, busca que la juventud descubra la realidad de un sector fundamental para la economía, la cultura y la identidad de las comunidades marineras gallegas.