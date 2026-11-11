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Soneira

Vimianzo licita por casi 130.000 euros la mejora del núcleo de Bribes

El proyecto contempla la mejora de los accesos y la repavimentación de distintas vías

Diana Bergara
11/11/2026 21:13
Vista de la carretera de Bribes, en Vimianzo
Vista de la carretera de Bribes, en Vimianzo
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El Concello de Vimianzo acaba de licitar una nueva actuación de mejora de las infraestructuras viarias en el núcleo de Bribes, en la parroquia vimiancesa, con un presupuesto de 129.500 euros.

El proyecto contempla la mejora de los accesos y la repavimentación de distintas vías, con el objetivo de reforzar la seguridad viaria y mejorar las condiciones de circulación y accesibilidad para la vecindad. 

Esta intervención está financiada por el Plan Único de Concellos (POS+) 2026 de la Diputación da Coruña y supone la tercera fase de actuaciones desarrolladas en este núcleo, dando continuidad a los trabajos realizados en los últimos años. El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 16 de noviembre. 

Con esta nueva inversión, el Gobierno municipal continúa avanzando en su apuesta por la mejora de las infraestructuras y de los servicios en el rural, manteniendo el compromiso con las 14 parroquias y los 133 núcleos de población del municipio.

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