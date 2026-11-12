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Soneira

Chévere lleva su nueva función a Vimianzo

Presentará 'Ictus', el espectáculo coproducción con el Centro Dramático Nacional

Redacción Carballo
12/11/2026 21:17
Escena de Ictus, de Chévere
Escena de Ictus, de Chévere
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 El grupo Chévere presenta su último espectáculo este fin de semana en Vimianzo. Se trata de 'ICTUS (Anatomía de 'A derradeira leición' de Castelao), en coproducción con el Centro Dramático Nacional. La obra integra en escena la lengua de signos para personas sordas y cuenta con audiodescripción en directo desde el escenario para personas con discapacidad visual.

ICTUS es una obra sobre la memoria, sobre la relación que existe entre buena memoria y buena democracia y sobre los traumas sin resolver con nuestra memoria histórica, utilizando como hilo conductor el cuadro titulado “A derradeira leición do mestre”, que es la última pintura que Castelao firma en el exilio, cuando está case ciego. 

El espectáculo se podrá ver el sábado 14 de noviembre en el auditorio de la Casa de Cultura, a las 20.30 horas. Las entradas cuestan 5 euros, y 2,5 con precio reducido.

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