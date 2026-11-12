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Soneira

Desfibrilador para la agrupación de Protección Civil de Camariñas

La alcaldesa hizo entrega del equipo

Redacción Carballo
12/11/2026 21:11
Entrega disfibrilador
Entrega del desfibrilador
Concello de Camariñas
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La alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, hizo entrega este miércoles de un desfibrilador a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Camariñas. Se trata de un desfibrilador externo semiautomático (DESA), que reforzará los medios de los que dispone la agrupación y permitirá mejorar la respuesta ante posibles emergencias cardíacas.

El equipo fue entregado por el Concello, con la colaboración de la ciudadanía, a la que Protección Civil ha querido trasladar su agradecimiento.

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