Desfibrilador para la agrupación de Protección Civil de Camariñas

Entrega del desfibrilador Concello de Camariñas

La alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, hizo entrega este miércoles de un desfibrilador a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Camariñas. Se trata de un desfibrilador externo semiautomático (DESA), que reforzará los medios de los que dispone la agrupación y permitirá mejorar la respuesta ante posibles emergencias cardíacas.

El equipo fue entregado por el Concello, con la colaboración de la ciudadanía, a la que Protección Civil ha querido trasladar su agradecimiento.