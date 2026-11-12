PanIgnacio retoma su producción en unas instalaciones de Coristanco

Una de las tiendas de PanIgnacio IG

La panadería PanIgnacio, que cuenta con establecimientos en Carballo, Vimianzo y Cee, recupera la normalidad tras el incendio sufrido hace un mes y medio en su obrador de Vimianzo. Ahora acaban de alquilar las instalaciones de la antigua panadería Isolina de Coristanco, por lo que también tendrán su presencia en este municipio, tal como anuncian sus responsables.

Aquí contarán con un nuevo obrador que les permitirá retomar la parte de su producción que habían perdido con el incendio. Los clientes ya podrán disfrutar de la barra irmandiña y la broa, señas de identidad de la panadería, que tuvieron que dejar de producir después de que se calcinase el obrador de Vimianzo. Los responsables del negocio agradecen todas las muestras de cariño y la comprensión de sus clientes desde el incendio, que les obligó a paralizar parte de su producción.