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Soneira

Patrimonio, magosto y baile para mayores centran la oferta cultural del fin de semana en Zas

Redacción CarballoZas
13/11/2026 20:17
Visitas de los universitarios en Brandomil
Una pasada visita a Brandomil
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La oferta cultural del fin de semana en Zas comienza este sábado con un recorrido guiado por el patrimonio histórico y arqueológico de Brandomil, de la mano de Tania Carreira. Esta ruta forma parte de las ocho 'Experiencias na Costa da Morte', organizada por la asociación de turismo CMAT, con la colaboración de la Diputación.  Será de 16.00 a 17.00 horas.

A las 17.00 horas comienza un magosto en las Torres do Allo,  que incluye un espectáculo de magina familiar con Samuel Moreno, la música y baile de la mano de la AC Adro y la asociación de baile tradicional Churía. También habrá una cantina solidaria atendida por el alumnado de 4º d ela ESO del IES Maximino Romero de Baio.

La jornada continuará con los mayores como protagonistas, con una sesión de baile de 19.00 a 22.00 horas en el centro sociocultural de Zas a cargo del dúo Nuevo Siglo.

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