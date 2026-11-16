Cartel que anuncia la exposición de Castelao en Baio EC

El centro sociocultural de Baio, en el concello de Zas, acogerá la exposición ‘Castelao Grafista (facsímile)’, una proposta cultural que permitirá ahondar en la dimensión artística de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, una de las figuras más destacadas de la cultura gallega. La muestra, de la mano de Afundación Obra Social Abanca, se inaugurará el jueves 19 de noviembre, a las 12:00 horas, y permanecerá abierta al público hasta el 26 de diciembre.

La exposición reúne 19 facsímiles de la Colección de Arte Afundación y 89 dibujos de ‘Cousas da vida’ de Castelao, 49 de ellos pertenecientes a la Colección de Arte Abanca. Entre los materiales que se podrán contemplar figuran tres retratos fotográficos, cuatro caricaturas y 17 dibujos y portadas de revistas.

Al acto inaugural acudirán el alcalde de Zas, Manuel Muíño; la coordinadora del Área de Cultura de Afundación, María Teresa Cores; el coordinador institucional de Abanca, José Manuel Vilariño; el director de Zona de Abanca, Luis Braulio Álvarez; y la directora de la oficina, Inés Casariego.

Por otra parte, este lunes comenzaron las actividades alrededor del 25N con el curso de regulación emocional. Las propuestas seguirán el miércoles 18 de noviembre con la representación de la obra 'Véxote con outros ollos', por parte de la agrupación Avoas de Laxe. Será a las 19.00 horas en el centro sociocultural de Baio.