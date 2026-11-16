Concurso de Postales el pasado año en Vimianzo IG

El Concello de Vimianzo convoca una nueva edición del Concurso Infantil de Postais de Nadal, dirigido al alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria, bajo el lema «Vive o Nadal en Vimianzo». El plazo para presentar los trabajos comenzó este lunes 16 de noviembre y finaliza el 16 de diciembre.

El certamen contará con cuatro categorías y dos premios por categoría, que consistirán en libros y material didáctico. Además, la postal ganadora será seleccionada para felicitar el Nadal 2026 en nombre del Concello. La primera categoría es para el alumnado de Infantil, otra para 1º y 2º de Primaria; otra para 3º y 4º y otra para 5º y 6º.

Los trabajos deberán entregarse en la Casa de Cultura. La temática es libre, aunque no se admiten purpurinas, algodón y tintas metálicas. El fallo será el 21 de diciembre y los premios se entregarán en un acto público.