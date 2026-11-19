Manuel Muíño: "É unha satisfacción contar en Baio cunha mostra adicada a Castelao"
O centro sociocultural acolle unha exposición que abarca a faceta artística do autor
O centro sociocultural de Baio (Zas) acolle desde este xoves a exposición ‘Castelao Grafista (facsímile)’, unha importante mostra que afonda na dimensión artística de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e que poderá visitarse ata o vindeiro 26 de decembro.
O acto inaugural contou coa presenza do alcalde de Zas, Manuel Muíño; da coordinadora da Área de Cultura de Afundación, María Teresa Cores; do coordinador institucional de Abanca, José Manuel Vilariño; do director de Zona de Abanca, Luis Braulio Álvarez; da directora de Oficina, Inés Casariego; e de Tania Carreira.
A exposición, da man de Afundación Obra Social Abanca, reúne unha ampla selección de facsímiles, debuxos, caricaturas, retratos, manuscritos e publicacións que permiten coñecer máis polo miúdo a produción gráfica de Castelao.
O rexedor destacou a importancia de achegar ao municipio exposicións destas características e agradeceu a colaboración de todas as persoas e entidades que fixeron posible a súa chegada. "É unha satisfacción poder contar en Baio cunha mostra dedicada a unha figura fundamental da nosa cultura como Castelao", indicou.
"Queremos que o centro sociocultural siga sendo un espazo de referencia para a actividade cultural da comarca e un lugar onde a veciñanza poida achegarse a propostas de calidade", engadiu, ademais de agradecer á Afundación, a Abanca e a técnica Tania Carreira que isto fose posible.
Pola súa banda, José Manuel Vilariño, sinalou que “para Abanca é un pracer traer ao rural exposicións coma esta. Para nós é moi importante estar preto do rural desde a parte financeira, pero tamén queremos contribuír desde o ámbito cultural. Para iso apoiámonos en Afundación e por iso podemos contar aquí con esta fantástica exposición de Castelao”.
Para rematar, María Teresa Cores agradeceu ao alcalde e ao Concello de Zas que lles permitisen levar esta exposición a Baio. Ademais, explicou que a mostra forma parte dun proxecto itinerante que busca achegar aos concellos máis pequenos propostas expositivas que habitualmente se estrean nas salas de exposicións das cidades galegas, facendo así máis accesible a oferta cultural a toda a cidadanía.
A mostra pode visitarse de balde no centro sociocultural de Baio, de martes a venres, de 15:30 a 20:30 horas, e os sábados, de 10:00 a 14:00 horas.