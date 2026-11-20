Carpa navideña de Vimianzo el pasado año Archivo

El Concello de Vimianzo pone en marcha una nueva edición del programa 'Vimianzo Concilia no Nadal', una iniciativa destinada a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante el período de las vacaciones escolares de Navidad, al tiempo que ofrece a los niños y niñas un espacio de ocio, convivencia y participación en diferentes actividades.

El programa se desarrollará en el pabellón municipal los días 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre y 4 y 7 de enero, y estará dirigido a menores de entre 3 y 12 años.

La propuesta contará con dos tramos horarios. Por una parte, el servicio de madrugadores, de 8:00 a 10:00 horas, con plazas limitadas y previa presentación del justificante correspondiente. Por otra, las actividades se desarrollarán de 10:00 a 14:00 horas. El precio establecido es de 10 euros para el servicio de madrugadores y 30 euros para el programa de actividades.

Las familias interesadas podrán formalizar la inscripción hasta el 15 de diciembre en la Casa da Cultura de Vimianzo.

Con esta iniciativa, el Concello "reafirma su compromiso con las políticas de conciliación y con las familias del municipio, especialmente en un período en el que las vacaciones escolares suponen un reto para la organización de la vida familiar y laboral", señalan desde el ente local.

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