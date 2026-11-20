Baile de mayores en Carballo este domingo Raúl López

La programación cultural de este fin de semana en Zas ofrece baile para mayores, narración oral y teatro.

El sábado, de 19:00 a 22:00 horas se celebrará el tradicional baile de mayores en el centro sociocultural de Zas, que contará con la actuación del Dúo Marineda.

A las 20.00 horas será el turno para 'Rilo e Penadique. Asdomare', una sesión de narración oral para público familiar en el auditorio de Baio. La actividad está organizada por la Diputación, a través del área de Igualdade, en el marco del programa Circuíto en Igualdade, con la colaboración del Concello.

El domingo habrá un espectáculo teatral con Redrum Teatro, titulado 'Sophie é o meu nome de guerra', a partir de las 18.30 horas en el auditorio de Baio.