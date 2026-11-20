Acto del BNG en Camelle Cedida

El BNG celebró este viernes en el Museo de Man de Camelle (Camariñas) un acto público en el marco de la campaña electoral del 29N. Presentado por el portavoz municipal del BNG de Camariñas, Xurxo Rodríguez, contó con las intervenciones de la camariñana Ana Pasantes, mariscadora y número 8 de la candidatura al Congreso por la provincia; Rosana Pérez, diputada autonómica y número 2 también en la lista coruñesa; y Oscar Insua, parlamentario del BNG por la Costa da Morte.

Los tres apuntaron la "importancia de votar en clave nacionalista" para que el BNG obtenga "un resultado histórico que haga posible defender Galicia y la Costa da Morte con más fuerza en Madrid, así como para avanzar en derechos, tener una vida digna y frenar a la derecha".

Asimismo, señalaron el trabajo hecho en el Congreso durante los últimos años por el diputado y nuevamente cabeza de lista al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, en favor de los intereses de Galicia. Destacaron el acuerdo impulsado por Rego para que el Gobierno central desarrolle un estudio urgente acerca de la salinidad, el calentamiento y la pérdida de biomasa en las aguas de las rías gallegas, evaluando su impacto directo en la caída de productividad del sector marisquero, incluyendo de forma expresa la ría de Camariñas.

En el acto también se puso en valor la iniciativa impulsada por el BNG en Madrid para que se establezca la exención del pago de cuotas a la Seguridad Social para aquellas mariscadoras que se encuentran en situación de inactividad, como ocurre con las trabajadoras del mar en Camariñas.

Los nacionalistas avanzaron, asimismo, que el BNG continuará luchando en Madrid por cuestiones fundamentales para el sector pesquero, como el reconocimiento de Galicia como zona altamente dependiente de la pesca, la exigencia de que la pesca artesanal quede exenta de topes de capturas y cuotas, la elaboración de un catálogo de enfermedades profesionales propias de los trabajadores y trabajadoras del mar, el derecho a voto de los tripulantes embarcados en altura, y la reducción del IVA a los productos pesqueros.